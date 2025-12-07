Haberler

ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü
Güncelleme:
ABD'nin Tennessee eyaletinde, eve giren 7 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 50 yaşındaki bir adam ile 3 aylık torunu korkunç şekilde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında köpeklerin büyükbaba ve bebeğe saldırmaya devam ettiği ve iki kurbanın parçalanmış halde bulunduğu öğrenildi.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Tullahoma kentinde meydana gelen dehşet verici saldırıda, evlerine giren 7 pitbull cinsi köpeğin hedefi olan 50 yaşındaki James Alexander Smith ile 3 aylık torunu hayatını kaybetti. İddiaya göre büyükbaba ve bebek, polis tarafından parçalanmış halde bulundu.

POLİSLER GELDİĞİNDE HALA SALDIRIYORLARDI

Tullahoma Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre ekipler olay yerine ulaştığında, köpeklerin Smith ve minik bebeğe hala saldırmaya devam ettiğini gördü. Polis, saldırıyı durdurmak amacıyla pitbulları öldürmek zorunda kaldı ancak Smith ile torununun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

The Independent'ta yer alan haberde, Bölge Savcılığı olayın "son derece zor ve vahşi bir sahne" olduğunu belirterek, "Bu acı dönemde mağdur aileye ve yaşanan travmayla baş etmeye çalışan ilk müdahale ekiplerine destek olmanızı rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Büyükbaba ve torununun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, köpeklerin daha önce şiddet eğilimi gösterip göstermediği ve Çocuk Hizmetleri Dairesi'nin aile hakkında geçmişte herhangi bir işlem yapıp yapmadığı da inceleniyor.

AİLE İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Olay anına tanıklık eden komşulardan Brian Kirby, sokakta çığlık atan bir kadın gördüğünü, yardım etmek için yanına gittiğinde ise kadının hızla evine kaçtığını söyledi. Kirby'e göre birkaç saniye sonra polis memurları olay yerine gelerek pitbulları etkisiz hâle getirdi.

Olayın ardından Ely Cournoyer adlı bir aile yakını, hayatını kaybeden bebeğin annesi için bir bağış kampanyası başlattı. Cournoyer, ailenin saldırı sonrası eşyalarını ve güvenlik duygusunu kaybettiğini, ayrıca Smith'in hayat sigortası olmadığı için cenaze masraflarının da aile tarafından karşılanmak zorunda kaldığını ifade etti.

