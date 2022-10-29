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Evden gelen ihbar üzerine içeri giren yetkililerin nevri döndü: Tüm dünya bu manzarayı konuşacak

Dünya Haberleri

Evden gelen ihbar üzerine içeri giren yetkililerin nevri döndü: Tüm dünya bu manzarayı konuşacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde pis koku ihbarı gelen bir eve baskın düzenleyen ekipler, içeride hiç bir şekilde bakım almayan 137 köpekle karşılaştı. Kafeslerde pislik içerisinde bulunan köpeklerin sahibine 5 yıl boyunca hayvan beslememe cezası verildi. Evin fotoğrafları ise hayvan hakları savunularını ayağa kaldırdı.

ABD'nin Newport kentinde önünden geçenlerin boğaz ağrısı ve geniz yanması şikayetiyle ihbarda bulunduğu eve giden ekipler, içeride korkunç bir manzara ile karşılaştı. Tam 137 köpek bulan ekipler, bazılarının kafes içerisinde, bazılarının da evin dışarısında pislik içerisinde kaldığını tespit etti.

Evden gelen ihbar üzerine içeri giren yetkililerin nevri döndü: Tüm dünya bu manzarayı konuşacak

EVİN SAHİBİ GÖZALTINDA

Ekiplerin fotoğrafları paylaşmasının ardından kısa sürede ayağa kalkan hayvan hakları savunucuları, köpeklerin sahibi Newcombe adlı kadının tutuklanmasını istedi. Polisler, kadını gözaltına aldı. Geçtiğimiz günlerde görülen mahkemede ise kadının 5 yıl boyunca hayvan beslemesi yasaklandı.

Evden gelen ihbar üzerine içeri giren yetkililerin nevri döndü: Tüm dünya bu manzarayı konuşacak

HAYVANLARIN HEPSİ KORUMAYA ALINDI

Olayın büyük yankı uyandırmasının ardından evde hapis halde bulunan köpekler, barınağa götürüldü. Çok kötü durumda olduğu tespit edilen evin de önümüzdeki günlerde temizlenmesi bekleniyor.

Evden gelen ihbar üzerine içeri giren yetkililerin nevri döndü: Tüm dünya bu manzarayı konuşacak

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Dünya Haberler

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