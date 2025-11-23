Haberler

Ev sahipleri dikkat! Çocuklu kiracıyı reddedene ceza geliyor

Ev sahipleri dikkat! Çocuklu kiracıyı reddedene ceza geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de çocuklu ailelere ve sosyal yardım alanlara ayrımcılık yapan ev sahipleri yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Ülkede kabul edilen yeni yasayla birlikte, bu gruplara evi göstermeyi ya da kiralamayı reddeden ev sahiplerine 7 bin pounddan başlayıp tekrarında 14 bin pounda kadar çıkan ağır para cezaları uygulanacak.

  • İngiltere'de 'Renters' Rights Act 2025' yasası, sosyal yardım alan veya çocuklu kiracıları reddeden ev sahiplerine 7 bin pounda kadar para cezası getiriyor.
  • Yasa, ayrımcılık ihlalinin düzeltilmemesi durumunda her 28 günde bir ek 7 bin pound ceza uygulanmasını ve tekrarlanan ihlallerde cezanın 14 bin pounda çıkmasını öngörüyor.
  • Yasa Mayıs ayında yürürlüğe girerek 'sebepsiz tahliye' uygulamasını sonlandırıyor ve kiracıların ayrımcılık şikayetlerini belediyelere yapmasına izin veriyor.

İngiltere'de kiralık konut piyasasında uzun süredir tartışılan ayrımcılık uygulamalarına karşı dikkat çekici bir adım atıldı. Çocuk sahibi aileleri ve sosyal yardım alan kişileri dışlayan ev sahipleri artık yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

SOSYAL YARDIM ALAN VEYA ÇOCUKLU KİRACIYI REDDEDENE CEZA

Ülkede kabul edilen "Renters' Rights Act 2025" yasası, kiralık konut düzenini kökten değiştirecek maddeler içeriyor. Yasaya göre, sosyal yardım alan bir kiracıyı veya çocuklu bir aileyi sırf bu nedenle geri çevirmek artık cezai yaptırım gerektiren bir ihlal sayılacak. Aynı şekilde, kiracının evi görmesine engel olmak da ayrımcılık kapsamı içinde değerlendirilecek.

Ev sahipleri dikkat! Çocuklu kiracıyı reddedene ağır cezalar geliyor

7 BİN POUNDA KADAR CEZA

Düzenleme, ayrımcılık yaptığı belirlenen ev sahiplerine belediyeler tarafından 7 bin pounda kadar para cezası verilmesini öngörüyor. İhlalin düzeltilmemesi durumunda her 28 günde bir ek 7 bin pound daha kesilebilecek. Ayrıca yasa, 5 yıl içinde tekrarlanan benzer ihlaller için cezaların 14 bin pounda kadar çıkmasına izin veriyor.

ARAŞTIRMALAR AYRIMCILIĞI DOĞRULUYOR

Hükümet, bu düzenlemenin yıllardır çözülmeyen bir soruna müdahale ettiğini vurgularken, geçen yıl yapılan bir konut araştırması da tabloyu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre ev sahiplerinin yüzde 38'i sosyal yardım alanlara, yüzde 13'ü ise çocuklu ailelere ev kiralamak istemediğini belirtti. Ev sahiplerinin önemli bir kısmı, bu grupların kirayı ödeyememe ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde görüş bildiriyor.

Ev sahipleri dikkat! Çocuklu kiracıyı reddedene ağır cezalar geliyor

'SEBEPSİZ TAHLİYE' MAYIS'TA KALDIRILIYOR

"Renters' Rights Act 2025" kapsamında bir başka önemli adım daha atılıyor. Yasa, Mayıs ayında yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte 'sebepsiz tahliye' uygulamasının sonlandırılmasını sağlayacak. Yeni sistemde kiracılar, ayrımcılıkla karşılaştıklarında belediyelere resmi şikâyette bulunabilecek. Ev sahipleri ise yalnızca kiracının kira ödemeyeceğine dair kanıt içeren bir gerekçe sunabildikleri takdirde başvuruları reddedebilecek.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! 171 hükümlü hastanelik oldu

Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! Onlarca hükümlü hastanelik oldu
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok
Zehirlenme skandallarının ardından ünlü restoran zincirlerinde mide bulandıran görüntüler

Ünlü fast food zincirlerinde mide bulandıran görüntüler
Volkan Demirel: 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum

Volkan Demirel'in büyük üzüntüsü
Newcastle United, Manchester City'y devirdi, Eddie Howe Guardiola'yı ilk kez yendi

Ne maç ama! Guardiola'yı kariyerinde ilk kez yendi
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.