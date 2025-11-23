Ev sahipleri dikkat! Çocuklu kiracıyı reddedene ceza geliyor
İngiltere'de çocuklu ailelere ve sosyal yardım alanlara ayrımcılık yapan ev sahipleri yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Ülkede kabul edilen yeni yasayla birlikte, bu gruplara evi göstermeyi ya da kiralamayı reddeden ev sahiplerine 7 bin pounddan başlayıp tekrarında 14 bin pounda kadar çıkan ağır para cezaları uygulanacak.
- İngiltere'de 'Renters' Rights Act 2025' yasası, sosyal yardım alan veya çocuklu kiracıları reddeden ev sahiplerine 7 bin pounda kadar para cezası getiriyor.
- Yasa, ayrımcılık ihlalinin düzeltilmemesi durumunda her 28 günde bir ek 7 bin pound ceza uygulanmasını ve tekrarlanan ihlallerde cezanın 14 bin pounda çıkmasını öngörüyor.
- Yasa Mayıs ayında yürürlüğe girerek 'sebepsiz tahliye' uygulamasını sonlandırıyor ve kiracıların ayrımcılık şikayetlerini belediyelere yapmasına izin veriyor.
İngiltere'de kiralık konut piyasasında uzun süredir tartışılan ayrımcılık uygulamalarına karşı dikkat çekici bir adım atıldı. Çocuk sahibi aileleri ve sosyal yardım alan kişileri dışlayan ev sahipleri artık yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.
SOSYAL YARDIM ALAN VEYA ÇOCUKLU KİRACIYI REDDEDENE CEZA
Ülkede kabul edilen "Renters' Rights Act 2025" yasası, kiralık konut düzenini kökten değiştirecek maddeler içeriyor. Yasaya göre, sosyal yardım alan bir kiracıyı veya çocuklu bir aileyi sırf bu nedenle geri çevirmek artık cezai yaptırım gerektiren bir ihlal sayılacak. Aynı şekilde, kiracının evi görmesine engel olmak da ayrımcılık kapsamı içinde değerlendirilecek.
7 BİN POUNDA KADAR CEZA
Düzenleme, ayrımcılık yaptığı belirlenen ev sahiplerine belediyeler tarafından 7 bin pounda kadar para cezası verilmesini öngörüyor. İhlalin düzeltilmemesi durumunda her 28 günde bir ek 7 bin pound daha kesilebilecek. Ayrıca yasa, 5 yıl içinde tekrarlanan benzer ihlaller için cezaların 14 bin pounda kadar çıkmasına izin veriyor.
ARAŞTIRMALAR AYRIMCILIĞI DOĞRULUYOR
Hükümet, bu düzenlemenin yıllardır çözülmeyen bir soruna müdahale ettiğini vurgularken, geçen yıl yapılan bir konut araştırması da tabloyu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre ev sahiplerinin yüzde 38'i sosyal yardım alanlara, yüzde 13'ü ise çocuklu ailelere ev kiralamak istemediğini belirtti. Ev sahiplerinin önemli bir kısmı, bu grupların kirayı ödeyememe ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde görüş bildiriyor.
'SEBEPSİZ TAHLİYE' MAYIS'TA KALDIRILIYOR
"Renters' Rights Act 2025" kapsamında bir başka önemli adım daha atılıyor. Yasa, Mayıs ayında yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte 'sebepsiz tahliye' uygulamasının sonlandırılmasını sağlayacak. Yeni sistemde kiracılar, ayrımcılıkla karşılaştıklarında belediyelere resmi şikâyette bulunabilecek. Ev sahipleri ise yalnızca kiracının kira ödemeyeceğine dair kanıt içeren bir gerekçe sunabildikleri takdirde başvuruları reddedebilecek.