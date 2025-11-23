Ev sahipleri dikkat! Çocuklu kiracıyı reddedene ceza geliyor

İngiltere'de kiralık konut piyasasında uzun süredir tartışılan ayrımcılık uygulamalarına karşı dikkat çekici bir adım atıldı. Çocuk sahibi aileleri ve sosyal yardım alan kişileri dışlayan ev sahipleri artık yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

SOSYAL YARDIM ALAN VEYA ÇOCUKLU KİRACIYI REDDEDENE CEZA

Ülkede kabul edilen "Renters' Rights Act 2025" yasası, kiralık konut düzenini kökten değiştirecek maddeler içeriyor. Yasaya göre, sosyal yardım alan bir kiracıyı veya çocuklu bir aileyi sırf bu nedenle geri çevirmek artık cezai yaptırım gerektiren bir ihlal sayılacak. Aynı şekilde, kiracının evi görmesine engel olmak da ayrımcılık kapsamı içinde değerlendirilecek.

7 BİN POUNDA KADAR CEZA

Düzenleme, ayrımcılık yaptığı belirlenen ev sahiplerine belediyeler tarafından 7 bin pounda kadar para cezası verilmesini öngörüyor. İhlalin düzeltilmemesi durumunda her 28 günde bir ek 7 bin pound daha kesilebilecek. Ayrıca yasa, 5 yıl içinde tekrarlanan benzer ihlaller için cezaların 14 bin pounda kadar çıkmasına izin veriyor.

ARAŞTIRMALAR AYRIMCILIĞI DOĞRULUYOR

Hükümet, bu düzenlemenin yıllardır çözülmeyen bir soruna müdahale ettiğini vurgularken, geçen yıl yapılan bir konut araştırması da tabloyu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre ev sahiplerinin yüzde 38'i sosyal yardım alanlara, yüzde 13'ü ise çocuklu ailelere ev kiralamak istemediğini belirtti. Ev sahiplerinin önemli bir kısmı, bu grupların kirayı ödeyememe ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde görüş bildiriyor.

'SEBEPSİZ TAHLİYE' MAYIS'TA KALDIRILIYOR

"Renters' Rights Act 2025" kapsamında bir başka önemli adım daha atılıyor. Yasa, Mayıs ayında yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte 'sebepsiz tahliye' uygulamasının sonlandırılmasını sağlayacak. Yeni sistemde kiracılar, ayrımcılıkla karşılaştıklarında belediyelere resmi şikâyette bulunabilecek. Ev sahipleri ise yalnızca kiracının kira ödemeyeceğine dair kanıt içeren bir gerekçe sunabildikleri takdirde başvuruları reddedebilecek.