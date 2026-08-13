EBU'dan Eurovision'da Yeni Ev Sahipliği Kuralı: Savaş ve Güvenlik Riskine Dikkat

(ANKARA) - Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision Şarkı Yarışması'nda savaş veya ciddi güvenlik riski bulunan ülkelerin, yarışmayı kazanmaları halinde bir sonraki yıl ev sahipliği yapamayacağını açıkladı. Kural değişikliği, İsrail'in yarışmadaki varlığına yönelik tartışmalar sürerken duyuruldu. EBU ayrıca yaş sınırını 18'e yükseltti ve Kanada'nın 2027'de ilk kez yarışmaya katılacağını bildirdi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), 2027'den itibaren geçerli olacak ev sahipliği kuralına göre yarışmayı kazanan ülkenin silahlı çatışmaya dahil olması veya ülkenin ya da yakın çevresinin güvenlik ve istikrarını etkileyen hassas bir jeopolitik durumun bulunması halinde yarışma başka bir ülkede düzenlenecek.

EBU, yeni düzenlemeye ilişkin "Gerekli görüldüğü durumlarda EBU, kazanan ülkenin bulunduğu bölgeye ilişkin bağımsız bir güvenlik değerlendirmesi yaptırabilir. Bu değerlendirmenin ardından EBU, kazanan üyenin yarışmaya güvenli şekilde ev sahipliği yapıp yapamayacağını belirlemek üzere Referans Grubu ile görüşecektir" açıklamasını yaptı.

EBU'nun kural değişikliği, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları nedeniyle Eurovision'a katılımına yönelik tartışmalar sürerken açıklandı.

İsrail'in yarışmadan çıkarılması yönündeki girişimlerin sonuçsuz kalmasının ardından İspanya, İrlanda, Hollanda, İzlanda ve Slovenya'nın yayıncı kuruluşları 2026 yarışmasına katılmadı. İsrail'i temsil eden Noam Bettan ise "Michelle" adlı şarkısıyla yarışmayı ikinci sırada tamamladı.

Ukrayna, Rusya'nın 2022'deki işgalinin ardından aynı yıl Kalush Orchestra'nın "Stefania" şarkısıyla Eurovision'u kazanmına rağmen güvenlik riskleri nedeniyle 2023 yarışmasına ev sahipliği yapamamış ve güvenlik nedeniyle İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenmişti. Yeni düzenleme, benzer durumlarda uygulanacak süreci kural haline getirdi.

YAŞ SINIRI 18'E ÇIKTI VE KANADA İLK KEZ KATILACAK

EBU ayrıca yarışmaya katılacak sanatçılar için yaş sınırını 16'dan 18'e yükseltti. Önceden kaydedilmiş vokallerin kullanımına ilişkin kurallar da sıkılaştırıldı. Eurovision Direktörü Martin Green, değişikliklerin kuralları daha açık hale getirmeyi, sanatçıları korumayı ve yarışma için güvenli bir ortam sağlamayı amaçladığını söyledi.

Kanada da 2027'de Eurovision'a ilk kez katılacak. Ülkenin kamu yayıncısı CBC/Radio-Canada'nın EBU'ya tam üye olmasının ardından, Kanada'nın Bulgaristan'daki yarışmada yer alacağı 1 Temmuz'da açıklandı. Kanada, 2015'te yarışmaya katılan Avustralya'dan bu yana Eurovision'a dahil olan ilk yeni ülke olacak

EUROVISION 2027 BURGAZ'DA DÜZENLENECEK

Eurovision Şarkı Yarışması'nı 2026'da Bulgaristan adına DARA, "Bangaranga" adlı şarkısıyla kazandı. Bulgaristan böylece yarışma tarihindeki ilk birinciliğini elde etti. 2027 Eurovision'unun Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenleneceği açıklandı.

TÜRKİYE 2027'DE EUROVISION'A KATILACAK MI?

Türkiye'nin 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na döneceğine ilişkin TRT veya EBU tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye yarışmaya son olarak 2012'de Bakü'de Can Bonomo'nun "Love Me Back" şarkısıyla katıldı.

Türkiye 2012'den bu yana yarışmacı göndermese de Sertab Erener, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Malmö'de düzenlenen ikinci yarı finaline konuk olmuştu ve 2003'te birincilik kazandığı "Everyway That I Can" şarkısını yeniden seslendirmişti.

Kaynak: ANKA