Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Yolsuzluk Cezası İçin Cezaevine Girecek

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Yolsuzluk Cezası İçin Cezaevine Girecek
Nicolas Sarkozy, 'Libya davası' kapsamında suç örgütü kurmaktan aldığı 5 yıl hapis cezası nedeniyle yarın cezaevine girecek. Sarkozy, Paris'teki La Sante Cezaevi'nde 11 metrekarelik pencereli bir hücrede tutulacak.

ESKİ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 'Libya davası' olarak bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurmaktan aldığı 5 yıllık hapis cezası nedeniyle yarın cezaevine gireceği bildirildi.

Fransa basını, 13 Ekim'de Ulusal Mali Savcılık Ofisi'ne (PNF) giderek hapsedileceği cezaevi ve tarihe ilişkin ayrıntıları öğrenen eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yarın yerel saatle 09.30'da başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne gireceğini duyurdu. 'Libya davası' olarak bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurmaktan aldığı 5 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevine girecek olan Sarkozy'nin, 11 metrekarelik pencereli bir hücrede tutulacağı kaydedildi.

