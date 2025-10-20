Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Yolsuzluk Cezası İçin Cezaevine Girecek

ESKİ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 'Libya davası' olarak bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurmaktan aldığı 5 yıllık hapis cezası nedeniyle yarın cezaevine gireceği bildirildi.

Fransa basını, 13 Ekim'de Ulusal Mali Savcılık Ofisi'ne (PNF) giderek hapsedileceği cezaevi ve tarihe ilişkin ayrıntıları öğrenen eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yarın yerel saatle 09.30'da başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne gireceğini duyurdu. 'Libya davası' olarak bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurmaktan aldığı 5 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevine girecek olan Sarkozy'nin, 11 metrekarelik pencereli bir hücrede tutulacağı kaydedildi.