Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Kitap okuyarak cezasını azaltacak

Brezilya'nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, "darbe planlamak" suçlamasıyla çarptırıldığı 27 yıl 3 aylık hapis cezasını, cezaevi kütüphanesinde geçireceği zamanla azaltmayı planlıyor. Brezilya yasalarına göre her kitap için dört gün ceza indirimi alabilecek olan Bolsonaro'nun, bu yolla cezasında ciddi bir düşüş sağlamayı hedeflediği belirtildi.

DARBE SUÇLAMASI VE UZUN HAPİS CEZASI

Brezilya Yüksek Mahkemesi, 11 Eylül'de verdiği kararla Bolsonaro'yu, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı yapmak suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Karar, 26 Kasım 2025'te kesinleşti.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİNDE

2019–2023 yılları arasında Brezilya devlet başkanlığı görevini yürüten 70 yaşındaki Bolsonaro'nun, şu anda başkent Brasilia'daki yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirildi.

2 BİR 500 KİTAP OKUMASI GEREKİYOR

Brezilya mevzuatı, mahkumların okudukları her kitap için dört gün ceza indirimi almasına imkan tanıyor. Bu hesaba göre Bolsonaro'nun cezasını tamamen sıfırlayabilmesi için yaklaşık 2 bin 500 kitap okuması gerekiyor.

The Guardian'ın haberine göre, Bolsonaro'nun avukatlarının başvurusu üzerine bir yüksek mahkeme yargıcı, eski devlet başkanının bu ceza indirimi programından yararlanmasına onay verdi.

OKUMA LİSTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Bolsonaro için hazırlanan okuma listesinde; yerli hakları, ırkçılık, çevre sorunları ve Bolsonaro'nun geçmişte açıkça desteklediği 1964–1985 askeri diktatörlük dönemindeki şiddeti ele alan Brezilya kaynaklı eserler yer alıyor.

Listede öne çıkan eserlerden biri, Ana Maria Gonçalves'in 950 sayfalık "Um Defeito de Cor" (Bir Renk Kusuru) adlı romanı. Kitap, Brezilya tarihini siyah bir kadının perspektifinden ele alıyor.

1000 SAYFALIK KLASİKLER DE PROGRAMDA

Okuma listesinde ayrıca Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı ile Cervantes'in Don Kişot'u gibi bin sayfayı aşan dünya klasikleri de bulunuyor.

Ceza indirimi programından yararlanabilmek için mahkumların, okudukları kitaplara ilişkin yazılı değerlendirme raporlarını cezaevi yetkililerine sunmaları gerekiyor. Raporlar incelendikten sonra indirim uygulanıyor.

Bolsonaro, 2018 başkanlık seçimleri sırasında kendisine yöneltilen "en sevdiğiniz kitap hangisi?" sorusuna, askeri diktatörlük döneminde yüzlerce tutukluya işkence yapmakla suçlanan Albay Carlos Alberto Brilhante Ustra'nın kitabını yanıt olarak vermişti.

"OKUMAYA VAKTİM YOK" DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Üzgünüm, okumaya vaktim yok. Üç yıldır kitap okumadım" dediği hatırlatılan Bolsonaro'nun buna rağmen cezasını azaltmak için yoğun bir okuma programına girip girmeyeceği merak konusu.