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Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

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CIA eski Ortadoğu Şefi Graham Fuller, Türkiye ile İsrail arasında son dönemde verilen mesajlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fuller, Ankara ile Tel Aviv arasında yaşanabilecek olası bir savaşın İsrail için 'felaket' olacağını söyledi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski Ortadoğu Şefi Graham Fuller, Türk ordusunun bölgedeki gücüne ve Türkiye ile İsrail arasında son dönemde verilen mesajlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRK ORDUSU İSRAİL'İN KARŞILAŞABİLECEĞİ EN CİDDİ RAKİP"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çok ciddi bir askeri kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Fuller, "Türk ordusu, muhtemelen İsrail'in genel askeri kapasitesi açısından bölgede karşılaşabileceği en ciddi rakip." ifadesini kullandı. Fuller, Türkiye'nin ordusunun disiplinli yapısıyla, askeri teknolojisiyle ve stratejik derinliğiyle bölgede öne çıktığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin jeopolitik konumuyla da hem saldırı hem de savunma kapasitesinin güçlü olduğuna işaret etti.

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

"DOĞRUDAN ÇATIŞMAYA İHTİMAL VERMİYORUM"

Konuk olduğu bir YouTube kanalına konuşan eski CIA Şefi, Ankara ile Tel Aviv arasında doğrudan bir askeri çatışma meydana gelmesine ihtimal vermediğini, fakat İsrail'in ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin de öngörülemeyecek davranışlar sergilediğini kaydetti.

"İSRAİL İÇİN FELAKET OLUR"

Türkiye ile İsrail arasında gerçekleşebilecek olası bir savaşın Tel Aviv için 'felakete' dönüşebileceğini vurgulayan Fuller, "Demek istediğim şu ki, İsrail, Suriye ve Lübnan'da aşırıya kaçarsa... Türkiye ile doğrudan angajmana dahil olmak için Beyrut'a girmek bile büyük bir hamle olurdu. Bunun askeri açıdan muhtemelen felaket olacağını düşünüyorum. Belki İran'ı da sayabiliriz ama Türkiye kesinlikle çok zorlu olurdu. Bu yüzden şimdiye kadar karşılıklı tehditlerin bir blöf olduğunu düşündüm. Umarım blöftür." diye konuştu.

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

İSRAİL ile savaşmayacak isek etek giyip gezelim daha iyi

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Haber YorumlarıVEFA:

İsrail Türkiye'nin kadim dostudur.Bakmayın siz iki tarafın da kendi yobaz, bağnaz, gericilerinin arada sırada gazını alıp, oy kitlesini stabilize etmek için yaptıkları açıklamalara, İsrailin petrolü bile bizden gidiyor. Hem Reisin madalyası bile var. Olur mu ki öyle çatışma, kapışma falan!.. Çok ayıp, düşüncesi bile hata!!

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Algı calısması yapıyo awk evladı sanki israil sadece israilden ibaret

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

çok saçma bir yorum olmuş.. AKP'nin değirmenine su taşıyor... Akkoyunluları AKP etrafında tutundurma haberleri bunlar.. onların hoşuna giden bir haber.. amaç Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrardan cumhurbaşkanı seçtirip İsrail'in hedeflerine ulaşmasını sağlamak.. Türkiye ile İsrail savaşı Hz Muhammed sav efendimizinden sonra nasıl peygamber gelmesi imkansız ise ve kesinlikle gelmeyecek yani o derece imkansız bir şey.. İsrail ile Türkiye arasında bir savaş söz konusu değil.. akpli lobiler bu haberleri yaptırıyor gibi

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Haber Yorumlarışehmus ayaz:

biz görür müyüz bilmiyorum ama bir gün uçaklarımız Kudüs semalarında uçacak inş

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Haber YorumlarıDemir D:

Perde arkası Türkiye ve İsrail arası ticaret devam ediyor. Ne savaşı beya

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