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İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

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Hamas ve İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren esir takası anlaşmasının üçüncü aşamasında Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu İsrail'in Ofer Cezaevi'nden ayrılarak Ramallah'a doğru yola çıktı. Serbest bırakılan esirleri bekleyen Filistinlilere ise İsrail, gaz bombaları ile müdahale etti.

Hamas ve İsrail'in anlaşması ile 19 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren esir takası anlaşmasında üçüncü aşama bugün gerçekleşiyor.

Esir takasının üçüncü turunda Hamas'ın Gazze'deki biri asker 3 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 110 Filistinli esiri serbest bıraktı.

KIZILHAÇ KONVOYU OFER CEZAEVİNDEN AYRILDI

Hamas ile İsrail arasındaki üçüncü tur esir takasında serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu İsrail'in Ofer Cezaevi'nden ayrıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan konvoy Ramallah'a doğru yola çıktı.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'ın Tervihi Meydanı'na doğru Filistinlilerin alkış ve havai fişekli kutlamaları eşliğinde ilerledi. Filistinli esirler burada Ramallah Belediyesi'ne ait bir tesiste sağlık kontrolünden geçecek.

HAMAS'TAN İSRAİL'E MESAJ

Hamas ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda ve güneyindeki Han Yunus'ta İsrailli esirlerin teslimi sırasında Filistinlilerin sevinçli bir şekilde toplanmasının "Filistin halkının topraklarında kalmaya kararlı olduğuna dair İsrail'e bir mesaj" olduğunu bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda esirlerin teslimi sırasında Filistinlilerin İsrail'in bölgede bıraktığı enkazın ortasında geniş katılımla toplandığı kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, "İsrailli esirlerin teslim edildiği sahnelerin Filistinlilerin topraklarında kalacağının mesajı" olduğuna işaret edilirken, "Filistin halkının topraklarında kalmaya, özgürlüğünü geri kazanma ve kendi kaderini tayin etme hedefini gerçekleştirmeye kararlı olduğu" kaydedildi.

İSRAİL'DEN FİLİSTİNLİLERE SALDIRI

Öte yandan Filistinliler, esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

Çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenleyerek bölgedeki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı. Filistin Kızılayı, Beytunya'da İsrail müdahalesi sonucu 3'ü gerçek mermi, 3'ü plastik mermi ile 6 kişinin yaralandığını, 8 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini duyurdu.

Ayrıca İsrail, Ofer Cezaevi'nin önünde bekleyen kalabalığa da gaz bombalarıyla saldırdı.

İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıJokerAllame:

şefkat dolu İsrail:)

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Haber YorumlarıOmer KARAGOZ:

Bunlar esir takası bitsin 10 kat daha fazla saldıracaklar bu bir oyun 100 Filistinlilere karşı 1 İsrailli verilse bile tüm Filistinliler kurtulsa bile bombaya bakıyor hersey Allah Filistinlilerin yar ve yardımcısı olsun

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"RECEP" in şu soruya CEVAP VERMESİNİ istiyorum : Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi "SOCAR", Adana-Ceyhan'dan İsrail'e petrol gittiğini İNKAR ETMİYOR.... "RECEP" şu soruya cevap versin : İSRAİLLİ KATİLLERE "AZERBAYCAN PETROLÜNÜ" NEDEN YOLLUYORSUNUZ ?....... Eğer başka bir ülke, PKK'ya yollanan silahlara "TRANSİT GEÇİŞ" sağlasaydı (Türkiye, İsrail'li katillere giden petrole "TRANSİT GEÇİŞ" sağlıyor) hoşunuza gider miydi ?.... KATİLLERE GÖNDERİLEN PETROLE NEDEN "TRANSİT GEÇİŞ" SAĞLIYORSUNUZ ?.....

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

JOKER ALLAME'ye CEVAP VERİYORUM : Sana BÜTÜN TÜRKİYE'deki MÜSLÜMANLARIN ve BÜTÜN YAHUDİLERİN önünde 1 soru soracağım... Eğer cevap verebiliyorsan cevap ver : Tevrat'ta anlatılana göre Allah (c.c), ASUR KRALI Nebuchadnezzar'a "KUDÜS'ü YERLEBİR ETMESİNİ, Süleyman Mabedi'ni yıkmasını" emretti... ASUR KRALI Nebuchadnezzar da Kudüs'ü yerlebir etti, Süleyman Mabedini YIKTI ve siz YAHUDİLERİ REZİL EDİP, KÖLE OLARAK "BABİL" e götürdü (TEVRAT'ta YAZIYOR)... Peki Allah (cc) sizi NİYE BÖYLE CEZALANDIRDI ?

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Haber YorumlarıCumali Keleş:

şeytanilerin sayısını kullanmayın yeter?

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