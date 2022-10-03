Eşi, sevgilisi ve 2 çocuğuyla aynı evde yaşayan kadına tepki yağdı: Pes artık

Avustralya'da yaşayan cinsellik uzmanı Tamica Wilder adlı kadın, bir festival sırasında tanıştığı Rob adlı adamla ilişki yaşamaya başladı. Daha sonra Rob'un kendilerine taşınmasıyla birlikte eşi ve çocuklarıyla aynı çatı altında kaldı. Tamica'nın bu hareketine sosyal medyada 'pes artık' sözleriyle tepki yağdı.

Avustralya'da ikamet eden cinsellik uzmanı Tamica Wilder'ın katıldığı bir programda yaptığı itiraflar, adeta ağızları açık bıraktı. 11 yıllık eşi ile evliliğini sürdürdüğü sırada bir festivalde Rob adlı adamla tanıştığını belirten Tamica, daha sonrasında Rob'la yakınlaştıklarını ve ilişki yaşamaya başladıklarını ifade etti. Sonrasında ise durumu kocasına açtı ve Rob'un evlerine taşınmasını sağladı.

BERABER YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Tamica'nın anlatımına göre eşi, sevgilisi ve 2 çocuğu aynı evde birlikte yaşamaya başladı. Üstelik herkes bu durumu kabullendi ve herhangi bir sorun yaşamadılar. Fakat bir süre sonra Tamica, çocuklarını da alarak Rob'la Melbourne'da birlikte yaşamaya başladı.

"İKİSİ BİRLİKTE TAKILIYORLAR"

Tamica, yaşadıkları duruma ilişkin, "Çocukların babası her zaman olduğu gibi yanımızda, hepimiz gerçekten yakın arkadaşız. Erkek arkadaşım ve çocuklarımın babası da öyle. İkisi birlikte takılırlar, yürüyüşe çıkarlar ve hatta birbirlerine sarılırlar." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Tamica'nın itirafları, sosyal medyada büyük tepki ile karşılaştı. Sosyal medya kullanıcıları, genç kadına tepki göstererek "Pes artık" yorumunda bulundu.