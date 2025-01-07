Esad sonrası Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar yeniden başladı

27 Kasım'da operasyonlarına başlayan HTŞ öncülüğündeki muhalif gruplar, 12 günde başkent Şam'a kadar ilerledi. Muhaliflerin Şam'a girişiyle 61 yıllık Baas rejimi sona ererken, Beşar Esad da Rusya'ya kaçtı. Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam uluslarası seyahate açıldı.

18 ARALIK'TAN BU YANA UÇUŞ YAPILAMIYORDU

Beşar Esad'ın ve Baas yönetiminin devrilmesinden sonra 18 Aralık'tan bu yana Şam havalimanından hiçbir uçuş gerçekleştirilmemişti. Suriye Sivil Havacılık Otoritesi Başkanı Eşad el-Suleybi, 4 Ocak Cumartesi günü Suriye resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, hem bölgesel hem de uluslararası havayollarına, Şam ve Halep'teki havalimanlarının tamamen yeniden inşa edilmesi için uluslararası ortakların yardımıyla çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

ŞAM'DA ULUSLARARASI UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Suleybi, "Suriye'nin başkenti Şam Uluslararası Havalimanı'na ve buradan uluslararası uçuşların 7 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" demişti. Suleybi bugün de Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşların yeniden başladığını açıkladı.

Qatar Airways, uçuşların yeniden başlayacağını duyuran ilk uluslararası havayolu şirketi olmuştu. Qatar Airways, bugünden itibaren Şam'a haftada üç uçuş düzenleyecek.

"SEFERLERİN ARTMASI KONUSUNDA ÜMİTLİYİZ"

Şam Havalimanı Müdürü Enis Falluh da bugün Katar Hava Yolları'nın Doha-Şam seferinin düzenleneceğini belirterek, "Seferlerin artması konusunda ümitliyiz. Seferlerin güvenli biçimde yapılması için imkanlarımız dahilinde havalimanında hazırlıklarımızı tamamladık. Uçakları karşılamak için hazırız." dedi.

ÇOK SAYIDA ŞİRKET HAVALİMANINI KULLANMAK İSTİYOR

Halihazırda havalimanında 140-150 yolcunun olduğunu kaydeden Falluh, çok sayıda şirketin bu havalimanını kullanmak için yeni anlaşmalar yapmak istediğini sözlerine ekledi.