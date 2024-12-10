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Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

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MİT tarafından, Suriye Kamışlı'da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya çalışan PKK/YPG terör örgütünün konvoyuna operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda silah yüklü 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki gelişmeleri hassasiyetle takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'deki PKK/ Ypg konvoyuna operasyon düzenledi. Kamışlı'da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya çalışan PKK/YPG terör örgütünün konvoyuna düzenlenen operasyonda silah yüklü 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

PKK KONVOYUNA OPERASYON

MİT, Esad rejiminin son bulması sonrasında saha ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri takibe aldı. Örgütün, Esad rejimiyle yaptığı anlaşmalarla rejimden devraldığı füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğu ve kendi depolarına taşımaya başladığı tespit edildi. Örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak füze ve mühimmatları TIR'lara yüklediği ve konvoy halinde bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon düzenlenerek konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

OPERASONLAR DEVAM EDECEK

Örgütün, gasp ettiği Suriye halkına ait askeri ekipman ve teçhizatı Türkiye'ye yönelik kullanmayı planladığı belirtildi. MİT kaynaklarınca, Suriye'de oluşan durumda, terör örgütünün sınırda yuvalanıp Türkiye'ye yönelik faaliyet göstermesine müsamaha gösterilmeyeceği ve terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

Esad rejiminin silah füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Kamışlı'ya operasyon

Esad rejiminin silah füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Kamışlı'ya operasyon

Esad rejiminin silah füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Kamışlı'ya operasyon

Esad rejiminin silah füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Kamışlı'ya operasyon

Esad rejiminin silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Kamışlı'ya operasyon

Esad rejiminin silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Kamışlı'ya operasyon

Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSeydo:

Elinize sağlık.

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Haber YorumlarıFuat K:

elhamdülillah.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıCaner Alp:

Var olun yiğitler isimsiz kahramanlar var olun

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Haber YorumlarıMurat Sarıal:

İSRAİL SURİYEDE İLERLİYOR EYYY YÖNETİCİLER

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Haber YorumlarıDemir Acer:

bunlar daha isinma hareketleri fare gibi kacacak delik arayacaklar fakat nafile isterseniz arkanizda dunyanin diger tarafini alin viz gelir tiriz gidersiniz mit tsk sizi her saniye gozetliyor kurtulusunuz yok

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Üzüdüm

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