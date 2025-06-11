Esad rejiminin hapishanelerindeki vahşet gün yüzüne çıktı

Esad rejiminin hapishanelerindeki vahşet gün yüzüne çıktı
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Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası, Suriye'deki hapishanelerde yaşanan korkunç gerçekler ortaya çıktı. BBC belgeselinde, Esad rejiminin sistematik işkence, infaz ve kayıplarını anlatıyor. Tutukluların aylarca aç susuz bırakıldığı, daracık hücrelere 400 kişinin sıkıştırıldığı ve en ağır işkencelere maruz kaldığı belirtiliyor.

Beşar Esad'ın 2024 sonunda devrilmesiyle birlikte, Suriye'de yıllardır gizlenen korkunç hapishane gerçekleri gün yüzüne çıktı. BBC'nin yeni belgeseli, Esad rejiminin ülkeyi kontrol altında tutmak için başvurduğu sistematik işkence, infaz ve kayıpları anlatıyor.

Tutukluların aylarca aç susuz bırakıldığı, daracık hücrelere 400 kişinin sıkıştırıldığı ve en ağır işkencelere maruz kaldığı cezaevlerinde görev yapan eski güvenlik görevlileri, şimdi yaşananları itiraf ediyor. Saydnaya Cezaevi'nde görev yapan bir asker, "Adımı duyunca titriyorlardı. Acımadan dövüyordum,"dedi.

Tutuklular tavana zincirle asılıyor, günlerce ayakta tutuluyor, mahkeme bile görmeden infaz ediliyordu. Eski görevli Hüsam, "Çarşamba sabahları idam partisi yapılırdı," diyerek yaşananları anlatıyor. "Bir mahkum ölmeden önce 'Tanrı'ya her şeyi anlatacağım' dedi."

İşkenceyle ya da açlıktan ölenlerin cesetleri askeri hastanelerde sahte raporlarla kayda geçirildi. Gerçek ölüm nedenleri gizlendi, cesetler ise toplu mezarlara gömüldü. Şu ana kadar 130'dan fazla mezar tespit edildi, ancak sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

Esad rejiminin hapishanelerindeki vahşet gün yüzüne çıktı

Esad rejiminin hapishanelerindeki vahşet gün yüzüne çıktı

Esad rejiminin hapishanelerindeki vahşet gün yüzüne çıktı

Esad rejiminin hapishanelerindeki vahşet gün yüzüne çıktı

Esad rejiminin hapishanelerindeki vahşet gün yüzüne çıktı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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