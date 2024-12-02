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Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

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Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Erakçi birkaç saat sonra Türkiye'ye gelip Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Türkiye ziyaretinde Suriye'de çıkan rejim ve muhalifler arasındaki çatışmalarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Erakçi, "Edindiğimiz bilgilere göre Suriye'de faaliyet gösteren terör gruplarının Amerika ve siyonist rejimle (İsrail) yakın ilişkisi ve koordinasyonu bulunmakta" dedi.

Suriye'de ordu ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı grupların çatışmaları 27 Kasım'dan bu yana devam ederken, HTŞ ile beraber hareket eden Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) ve Halk Koruma Birlikleri'ni (YPG) hedef alan saldırıları sonrası Tel Rıfat ilçe merkezine hakim olduğu iddia edildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) paylaştığı verilere göre, 27 Kasım'dan bu yana İdlib ve Halep'te ölü sayısı 400'ü aştı.

Suriye'de çatışmalar devam ederken Türkiye'de kritik bir ziyaret gerçekleşti. Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Erakçi birkaç saat sonra Türkiye'ye gelip Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"SURİYE'DE TERÖR GRUPLARININ ARKASINDA ABD VE İSRAİL VAR"

Mevkidaşıyla görüşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. "Edindiğimiz bilgilere göre Suriye'de faaliyet gösteren terör gruplarının Amerika ve siyonist rejimle (İsrail) yakın ilişkisi ve koordinasyonu bulunmakta" diyen Erakçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye hükümetine ve halkına tam desteğimizi beyan ediyoruz. Siyonizmin terör örgütlerinin faaliyetleriyle ilişkisi olduğuna inanıyoruz. İsrail'in Suriye dahil bölgede gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı eylemleri görmezden gelmek yanlıştır."

Esad'la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

ŞAM'DA ESAD'LA GÖRÜŞTÜ

Türkiye ziyaretinden önce İran Dışişleri Bakanı Abba Erakçi, başkent Şam'da diplomatik temaslarda bulundu. Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Erakçi, burada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Erakçi, Suriye'deki durumun zor olduğunu ancak geçmişte olduğu gibi Esad hükümetinin 'isyancılara' karşı başarılı bir şekilde egemen olacağını söyledi.

Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMustafa Kılıç:

Haberin başlığında bir yanlışlık var

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Haber YorumlarıTalip Kabaoglu:

İsrail değil iran olacaktı

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

itrail beyin yakıyor bizm moderatörun beynide yandı

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

İran rahatsız oluyorsa, muhalifler doğru yolda ilerliyor.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarırecep kaya:

HABERCİİİ HABERCİİİİİ

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

yazıyi düzeltin İsrail deil İran haberler yanlış yazmissiniz

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Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

Millet okusun diye dili sürçmüş

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Haber YorumlarıYasef Behar:

Ha ha ha haber başlığı süper!!!!

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