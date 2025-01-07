Erkek mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyan, hapis cezasına çarptırıldı

İngiltere'nin Wandsworth Hapishanesi'nde görev yapan 30 yaşındaki Linda De Sousa Abreu, meslek etiğine aykırı davranışları nedeniyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Isleworth Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada De Sousa Abreu, görevi kötüye kullanma suçunu kabul etti. Mahkeme, cezanın yarısının hapiste, kalan kısmının ise şartlı tahliye ile tamamlanmasına hükmetti.

Yargıç Martin Edmunds, kararı açıklarken "Bu olay cezaevi sisteminin itibarını zedeleyecek ve personel alımını olumsuz etkileyecektir. Ayrıca mahkumların yakınlarında endişeye neden olmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Hapishane Müdürü Andrew Davy, olayın kuruma verdiği zararı anlatırken, "Kadın personelin erkek hapishanelerinde profesyonel bir şekilde kabul görmesi yıllar aldı. Yaşanan bu olay, yıllarca süren çalışmaları baltaladı" ifadelerini kullandı.

Sanık De Sousa Abreu, olay sonrası Madrid'e kaçmaya çalışırken Heathrow Havalimanı'nda yakalandı. Savunma avukatı Rajiv Menon, müvekkilinin ciddi psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü belirtti.

Olay, İngiliz cezaevi sisteminde görev etiği ve personel denetimi konularında yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini açıkladı.