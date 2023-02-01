Erdoğan, skandala izin veren İsveç'e üçlü mutabakatı hatırlattı: Taahhütler yerine getirilmeli

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalına izin veren İsveç'e NATO üyeliği konusunda kapıları kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında sert ifadeler kullandı. İsveç ve Finlandiya'yla imzalanan üçlü mutabakatı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mutabakat zaptı bizim yol haritamızdır. Buradaki taahhütlerin eksiksiz yerine getirilmesi önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından yaşanan gelişmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirdiği konular arasında yer aldı. Provokasyona sessiz kalan İsveç'e NATO üyeliği konusunda kapıları kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü mutabakatı hatırlattı. Mutabakattaki hükümlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine şu an için sıcak bakmadıklarını, Finlandiya'nın durumunu ise farklı değerlendirdiklerini belirtti.

"TAAHHÜTLERİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİNİ GÖRDÜK"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: " İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu sürecini terörizmle mücadelede kapsamlı bir işbirliği tesis etmemiz için bir fırsat olarak gördük. Bize 127 teröristi iade edin dedik. İsveç, anayasa değişikliğini yaptıktan sonra biz süreci işleteceğiz dedi. Sayın başbakan geldi gayet güzel görüşmelerimiz oldu. Yeni İsveç hükümetinden aldığımız mesajlar, İsveç'te terörle mücadele anlamında bir anlayış değişikliğinin başlayabileceğine işaret ediyordu. Ancak verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini gördük.

"MUTABAKAT ZAPTI BİZİM YOL HARİTAMIZDIR"

Terör örgütü faaliyetlerinin devam ettiğini gördük. Geçtiğimiz haftalarda yaşananlar ortada. Bu eylemlerin failleri hakkında soruşturma açılmasına dahi gerek duymadılar. İsveç, terör örgütleri mensuplarının güvenli limanı haline geldiği gerçeğiyle yüzleşmelidir. Mutabakat zaptı bizim yol haritamızdır. Buradaki taahhütlerin eksiksiz yerine getirilmesi önceliğimizdir.

"İSVEÇ'İN SEYİRCİ KALMASINI KABUL EDEMEYİZ"

Avrupa'da ve İskandinav ülkelerinde son dönemde artan İslam karşıtı söylem ve eylemlerden de endişe duyuyoruz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıya İsveç'in seyirci kalmasını kabul edemeyiz. Sonrasında Hollanda'da benzer bir eylemin yapılmasını da tesadüf olarak görmüyoruz. Kutsal değerlerimize hakaret eden bu eylemlere duyarsız kalınması, güvenlik güçlerinin bunları kordon altına alması neyle izah edilebilir?

"İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE SICAK BAKMIYORUZ"

Bizler bunları en güçlü şekilde kınadık. Bunu İsveç'in halletmesi lazım. İsveç'ten ülkede yaşayan tüm grupların inançlarına saygı göstermesini ve terörle mücadele konusunda samimi adımlar atmasını bekliyoruz. An itibarıyla İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz. Öte yandan Finlandiya'nın durumunu farklı değerlendiriyoruz."