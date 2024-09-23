Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi'ni Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York şehrinde, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Al-Khalid Al-Sabah ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin, Türkiye-Kuveyt ilişkileri ve bölgesel konularda önemli bir rol oynaması bekleniyor.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Al-Khalid Al-Sabah'ı kabul etti.