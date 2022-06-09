Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti sonrası Yunanistan'da manşetler alev alev - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti sonrası Yunanistan'da manşetler alev alev

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmaya başlayan Yunanistan'a son kez uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bugün Ege'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'nda dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum, felaket olur" sözleri Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan gazeteleri Erdoğan'ın "Bir gece ansızın geleceğiz" sözlerini manşetlerine taşırken, "Türkler, ABD ve AB'ye rağmen askeri tatbikatlarla ilerliyor" gibi ifadeler kullandı.

Yunanistan'ın, Ege Denizi'nde provokasyonları devam ediyor. Lozan ve Paris Antlaşmaları ile kurulan dengeleri bozan Yunanistan, silahlandırılmaması gereken adaları, uluslararası hukuku çiğneyerek askerlerle donattı. Yunanistan'ın bu hareketlerine en büyük tepki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Bugün Ege'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'nı izlemek için bölgeye gelen Erdoğan, dev tatbikat sonrası açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adalarda silahlanma konusunda son bir kez daha uyardığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarısı ise Yunan medyasında peş peşe son dakika haberi olarak duyuruldu.

Ülkedeki tüm medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini ise "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz." ifadeleriyle yer verdi.

Erdoğan'ın uyarı mesajını tatbikat üzerinden de gören Yunan medyası, "Türk tarafı, Yunanistan'ın yanında yer alan ve ABD ve AB'ye rağmen askeri tatbikatlarla ilerliyor." ifadelerini de öne çıkardı.

Erdoğan'ın tatbikata damga vuran 'Şaka yapmıyorum, felaket olur' resti Yunan basınını panikletti

Erdoğan'ın tatbikata damga vuran 'Şaka yapmıyorum, felaket olur' resti Yunan basınını panikletti

Erdoğan'ın tatbikata damga vuran 'Şaka yapmıyorum, felaket olur' resti Yunan basınını panikletti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Ege Denizi Türkiye Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Umit Cetin:

ismet inönünün verdiği adaları geri almaya geleceğiz

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ender türk :

CAHİL , az tarih öğren , onuda beceremiyorsan son 20 yılda o adalara nasıl çökmüşler onu öğren.

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ihtiyar:

Ekonomi unutulsun diye yapılacak bir iş hayra vesile olacak galiba adalar konusunda

Cevap Yaz 40 61 Yayından Kaldır
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