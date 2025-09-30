Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına ilk yorum: Sürece katkı vermeye devam edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barış planına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalıcı bir barış için Türkiye olarak sürece katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Trump, 21 maddelik Gazze'de barış planının Netanyahu tarafından kabul edildiğini duyurdu.

TRUMP: NETANYAHU KABUL ETTİ

Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından konuşan Trump, 21 maddelik planı Netanyahu'nun kabul ettiğini açıklayarak, "Gazze ve Hamas silahsızlandırılacak. Gazze Planı'nı Hamas kabul ederse tüm esirler serbest bırakılacak. Hamas anlaşmayı reddederse İsrail'e tüm desteği vereceğiz." dedi.

"HAMAS GAZZE'NİN YÖNETİMİNDE ROL ÜSTLENMEYECEK"

Gazze'de Barış Planına ilişkin "Bu planın başarılı olması için bir uluslararası gözetim organının yaratılması, buna da Barış Kurulu diyeceğiz. Çok güzel bir isim" diyen Trump, "Elbette bunun işe yaramasına ihtiyacımız var. Arap dünyasının liderleri, İsrail ve süreçte yer alan herkes bu sürece dahil olacak. ABD Başkanı Trump'ın isteğiyle yapacaklar bunu. Bu kurulda yer almak isteyen kişilerden biri İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair.

Başka isimler var önümüzdeki günlerde isimlerini açıklayacağız. Herkes benim de bu kurulda olmamı istedi. Dünya Bankası ve diğer kurumlarla çalışarak yeni bir yönetimin kurulmasını sağlayacağız. Filistinlilerle birlikte nitelikli uzmanlar bu kurula katılacak. Hamas yetkilileri bu kurulda ve Gazze'nin yönetiminde doğrudan ve dolaylı bir rol üstlenmeyecek" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

Trump açıkladığı plana ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da ilk yorum geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum.

Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAMAS: TRUMP'IN GAZZE PLANI HENÜZ ELİMİZE ULAŞMADI

Öte yandan Hamas'tan da ilk açıklama geldi. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Muhammed Mardawi, Trump'ın Gazze planı ile ilgili, "Henüz elimize ulaşmadı." açıklamasını yaptı.

TRUMP-ERDOĞAN ZİRVESİNDE GAZZE KONUSU MASADAYDI

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da gerçekleşen Erdoğan-Trump zirvesinde de Gazze'deki insanı kriz masadaydı. Zirvenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, Gazze'deki krizin sona ermesini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediğini vurgulayarak "Orta Doğu bölgesinin liderleriyle Gazze konusunda harika bir toplantı yaptık. Tüm rehineleri geri almak istiyoruz. Bence bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştık." demişti.

Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve bazı diğer bölge ülkeleriyle önemli temaslarda bulunduklarını dile getiren Trump, akabinde İsrail ile görüşerek Gazze konusunda somut bir sonuca ulaşmayı umduğunu belirtmişti.