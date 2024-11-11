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Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da katıldığı Suudi Arabistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'nda ilginç anlar yaşandı. Erdoğan, Esad'ın konuşmaya başlamasıyla birlikte salondan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'a geldi.

ESAD KONUŞURKEN ERDOĞAN SALONU TERK ETTİ

Zirvede ilginç anlar yaşandı. Suriye Devlet Başkanı Esad konuşmaya başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan salonu terk etti.

Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

İKİ LİDER AYNI KAREDE

Zirvede liderlerin bir arada fotoğraf çekildiği anda Erdoğan ve Esad aynı karede yer aldı. Erdoğan ile Esad'ın, Riyad'da olası görüşmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

ERDOĞAN'DAN ESAD'A GÖRÜŞME TEKLİFİ YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında New York'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, BM çalışmaları marjında, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile ilişkileri "normalleştirmek" için bir araya gelme talebinde bulunduğunu söylemişti. İki ülke Suriye ihtilafının başlamasının ardından 2011'de resmî olarak bütün ilişkilerini koparmıştı.

ESAD, "ASKERLERİN ÇEKİLMESİ ÖN KOŞUL DEĞİL" DEMİŞTİ

Esad, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkileri düzeltme çabalarının "şimdiye kadar somut bir sonuç getirmediğini" dile getirmişti. Görüşmelere başlamak için Türkiye'nin askerlerinin çekilmesinin bir ön koşul olmadığını söyleyen Esad, "Girişimler, arabulucuların ciddiyetine ve isteğine rağmen, bahsetmeye değer hiçbir sonuç vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıVlkn Shn:

Show a devam Erdoğan yarın görüşme talebin yine sen bulunursun

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

bop projesine karşı esada neden tepki verildi pek anlamlandıramadım

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Adam İngiltere’de tıp doktorasını yapmış, vatanına saldıranları yenmiş. Ben olsam kalkmazdım, saygı ile dinlerdim. Adam kahraman ya. Çok yaşa Esad.

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

sanrım biz suriyeye gircez peki girersek bu suriler bizle savaşa gelcekmi merak ediyorum

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Haber YorumlarıSer_hat:

Esad 10 milyon vasıfsız suriyeliyi yolladı bize oooh misss

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ne dediği, ne yaptığı belli değil, insanların 60 dan sonra beyni sulanıyor

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Haber YorumlarıPerwer:

Sayın cumhurbaşkanı tepkisini her zaman normal vatandaş azıyla dile getiriyor ve çoğu zaman bu Türkiye’nin başına dert açıyor. Adamlara katil darbeci gibi ki öyleler nitelemesi yaparsanız daha sonra sıvıyı yalamak zorunda kalıyorsunuz. Esat konuşurken salon terk ediliyorsa, Trump‘ın gönderdiği mektup açıklanınca salon değil ülkeyi terk etmeleri gerekiyordu. Bunların dış politika anlayışını akıl sır erdir Mac mümkün değil.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Esed kuşatma altında yetmemiş gibi israil her gün vuruyor

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Aynı çocuk gibi , banane , banane , küstüm işte ... Salonu neden terk etti , var mı bilen ? Kocaaa Türkiye cumhuriyetinin en büyüğünün yaptığı harekete bakın . Ha bir de , cumhurbaşkanınız ÖZEL UÇAK "CAN " LA Suudi Arabistan'a gitmiş .Siz hala Mansur başkana yüklenin , şu kadar bu kadar harcamış diye ...

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Haber YorumlarıKishan Samad:

Erbakan hoca Bir çoğunu ikna etmiş 8 tane ülkeyi bir araya getirmiş Küffara karşı İslam topraklarında petrol kuyularının başına çöreklenmiş amerika Almanya ingiliz frasıza karşı İslam birliğinin ilk adımını atmıştı Ve Kemalist ve Dünya lideri sevicileri Sen bunları ikna edemezsin dediği halde Erbakan hocamız çok kısa süre içinde O, Müthiş Zekası Freaseti Din ve Hatta tüm Meshep farklılıkların karşısında Onları Türkiye Öncülüğünde İslam birliğine ikna etmişti. Ancak Abd Akp yi kurdu Sonuç ortada

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