Haberler

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in, Jeffrey Epstein'ın cinsel suçlu ve pedofil olarak mahkûm edilmesinden yıllar sonra Florida'daki malikanesinde vakit geçirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

  • Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in Jeffrey Epstein'ın Palm Beach'teki malikânesinde dört gün kaldığı belgelendi.
  • Prensesin Epstein ile yüzlerce e-posta yazışması yaptığı ve adının belgelerde binlerce kez geçtiği ortaya çıktı.
  • Norveç'teki kültür ve sivil toplum kuruluşları, prensesin koruyuculuk rollerini sorguluyor ve saraydan açıklama bekliyor.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, şimdi kamuoyuna açılan Jeffrey Epstein belgeleriyle yeniden uluslararası tartışmanın merkezine oturdu. Yeni yayımlanan dosyalarda, Epstein'ın 2008'de çocuk istismarı ve cinsel suçlardan mahkûm olduğu bilinirken, prensesin onunla kontakt halinde olduğu, Palm Beach'teki malikânesinde dört gün kaldığı ve yüzlerce e-posta yazışması yaptığı ortaya çıktı. Belgelerde adı binlerce kez geçen Mette-Marit, temasını "kötü muhakeme" olarak nitelendirip özür diledi.

EVİNDE 4 GÜN BOYUNCA KALMIŞ

Kraliyet Sarayı, 2013'te Epstein'ın Florida'daki evini bir tanıdığı aracılığıyla ödünç aldığını ve burada dört gün konakladığını doğruladı. Paparazzilerin eline geçtiği iddia edilen belgelerde, prensesin bu malikânede çekilmiş görüntüleri ve samimi e-postalar yer alıyor.

Epstein'ın evinden bakın kimin fotoğrafı çıktı! Kraliyet ailesi zor durumda

NORVEÇ'TE ŞOK ETKİSİ YARATTI

Prensesin elinde görüldüğü bazı fotoğraflar, Epstein'ın evinde yarı giyinik kişilerle birlikte oturduğunu gösteriyor; bu görseller daha önce yayımlanan dosyalar arasında yer alarak Norveç'te şok etkisi yarattı.

Epstein'ın evinden bakın kimin fotoğrafı çıktı! Kraliyet ailesi zor durumda

"BU İLİŞKİ UTANÇ VERİCİYDİ" DEDİ AMA...

Mette-Marit, kamuoyu açıklamasında Epstein'ın geçmişini yeterince araştırmadığını kabul ederek "bu ilişki utanç vericiydi" dedi ve Epstein'ın mağdurlarına derin sempati duyduğunu ifade etti.

Epstein'ın evinden bakın kimin fotoğrafı çıktı! Kraliyet ailesi zor durumda

SARAYDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Skandala tepkiler de geldi: Norveç'teki birçok kültür ve sivil toplum kuruluşu, Veliaht Prenses'in koruyuculuğunu üstlendiği etkinliklerde artık rolünü sorguluyor ve saraydan açıklama beklediklerini açıkladı.

Epstein'ın evinden bakın kimin fotoğrafı çıktı! Kraliyet ailesi zor durumda

KRALİYET AİLESİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Bu gelişmeler, prensesin oğlu Marius Borg Høiby'nin cinsel saldırı ve istismar iddialarıyla yargılandığı döneme denk geliyor; iki olay da Norveç Kraliyet Ailesi'nin imajını zorluyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu

Süper Lig'de kayyum atanan kulübün yeni sahibi oldu
Trump'a suikast girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis

Trump'a suikast girişiminde bulunan sanığın cezası açıklandı
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu

Süper Lig'de kayyum atanan kulübün yeni sahibi oldu
Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı

Küme düşme potasına girince arkasına bakmadan kaçtı
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu

Anlaşma sağlanan ismi açıkladı