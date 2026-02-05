Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, şimdi kamuoyuna açılan Jeffrey Epstein belgeleriyle yeniden uluslararası tartışmanın merkezine oturdu. Yeni yayımlanan dosyalarda, Epstein'ın 2008'de çocuk istismarı ve cinsel suçlardan mahkûm olduğu bilinirken, prensesin onunla kontakt halinde olduğu, Palm Beach'teki malikânesinde dört gün kaldığı ve yüzlerce e-posta yazışması yaptığı ortaya çıktı. Belgelerde adı binlerce kez geçen Mette-Marit, temasını "kötü muhakeme" olarak nitelendirip özür diledi.

EVİNDE 4 GÜN BOYUNCA KALMIŞ

Kraliyet Sarayı, 2013'te Epstein'ın Florida'daki evini bir tanıdığı aracılığıyla ödünç aldığını ve burada dört gün konakladığını doğruladı. Paparazzilerin eline geçtiği iddia edilen belgelerde, prensesin bu malikânede çekilmiş görüntüleri ve samimi e-postalar yer alıyor.

NORVEÇ'TE ŞOK ETKİSİ YARATTI

Prensesin elinde görüldüğü bazı fotoğraflar, Epstein'ın evinde yarı giyinik kişilerle birlikte oturduğunu gösteriyor; bu görseller daha önce yayımlanan dosyalar arasında yer alarak Norveç'te şok etkisi yarattı.

"BU İLİŞKİ UTANÇ VERİCİYDİ" DEDİ AMA...

Mette-Marit, kamuoyu açıklamasında Epstein'ın geçmişini yeterince araştırmadığını kabul ederek "bu ilişki utanç vericiydi" dedi ve Epstein'ın mağdurlarına derin sempati duyduğunu ifade etti.

SARAYDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Skandala tepkiler de geldi: Norveç'teki birçok kültür ve sivil toplum kuruluşu, Veliaht Prenses'in koruyuculuğunu üstlendiği etkinliklerde artık rolünü sorguluyor ve saraydan açıklama beklediklerini açıkladı.

KRALİYET AİLESİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Bu gelişmeler, prensesin oğlu Marius Borg Høiby'nin cinsel saldırı ve istismar iddialarıyla yargılandığı döneme denk geliyor; iki olay da Norveç Kraliyet Ailesi'nin imajını zorluyor.