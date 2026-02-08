Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Jeffrey Epstein dosyalarının etkileri Avrupa'da da derin yankılar uyandırıyor. Belgelerde adı yüzlerce kez geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, başkanlığını yürüttüğü Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) görevinden istifa etti. Fransız Dışişleri Bakanlığı istifayı onayladı.

İSMİ 600'DEN FAZLA KEZ GEÇİYOR

Lang'ın adı, Adalet Bakanlığı'nın 30 Ocak'ta kamuya açtığı milyonlarca yeni belgedeki yazışmalarda 600'den fazla kez geçiyor. Belgeler ışığında ortaya çıkan bağlantılar, uluslararası kamuoyunda tartışma yaratırken Fransa siyasetinde de ciddi baskı oluşturdu.

FAS'A GİTMESİ İÇİN ÖZEL UÇAĞINI TAHSİS ETMİŞ

Epstein dosyalarında Lang'ın eski ABD'li finansörle ilişkisi özellikle diplomasi ve kültür alanında dikkat çekmişti. Belgelerde, Lang'ın Epstein'a Paris'te kültürel etkinlikler önerdiği ve 2017'de Fas'a gitmesi için özel uçağını tahsis ettiği gibi detaylar yer alıyor. Ayrıca Epstein ile çocukların dini ve cinsellik eğitimi konularında e-postalar paylaştığı bilgisi de belgelerde dikkati çekmişti. Bu gelişmelerin ardından Fransa'da farklı partilerden siyasetçiler Lang'dan IMA başkanlığından istifa etmesini istemiş, artan kamuoyu baskısı istifaya giden süreci hızlandırmıştı.

MALİ SORUŞTURMA VE DİĞER AÇIKLAMALAR

Lang'ın istifası sadece siyasi baskıdan değil, aynı zamanda **Fransız mali savcılığının Lang ve kızı Caroline Lang hakkında "aggravated tax fraud laundering" (aggravated vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama) şüphesiyle yürüttüğü ön soruşturmanın ardından geldiği öğrenildi. Belgelerde, Lang'ın Epstein ile sadece sosyal temasının ötesinde finansal ilişkilerinin de olabileceğine dair işaretlerin bulunduğu iddia edildi.

Jack Lang, uzun siyasi kariyerini kültür ve eğitim alanında şekillendirmiş bir isim olarak biliniyor. Ancak bu skandal, Lang'ın Fransa'daki kültür mirası projelerinden çok uluslararası itibarı açısından gündemde yer almasına yol açtı. Lang istifa ederken iddiaları reddetmiş ve Epstein'ın suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savunmuştu. Ancak artan medya ve siyasi baskı, görevden ayrılmasını kaçınılmaz kıldı.