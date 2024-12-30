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Endonezya'dan kalkan gemideki Türk mühendis sırra kadem bastı

Endonezya'dan kalkan gemideki Türk mühendis sırra kadem bastı
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Endonezya'dan Singapur'a giden 'Valentina 1' isimli yük gemisinde kaybolan Türk mühendis Doğukan Demirtaş'tan 13 gündür haber alınamıyor.

Makine mühendisi Doğukan Demirtaş, 'Valentina 1' isimli yük gemisinde, 10 Eylül'de 4'üncü mühendis olarak göreve başladı. Endonezya'dan hareket eden ve Singapur'a giden gemideki Demirtaş'ın, 17 Aralık'ta kaybolduğu anlaşıldı.

Endonezya'dan kalkan gemideki Türk mühendis sırra kadem bastı

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Mürettebat tüm gemiyi aradı ancak Demirtaş'ı bulamadı. Demirtaş için arama çalışması başlatıldı. Çevredeki gemiler ile sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarına rağmen mühendise ulaşılamadı. Endonezya açıklarındaki Flores Adası bölgesinde başlayan arama çalışmaları, 7 günün sonunda olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek durduruldu.

Endonezya'dan kalkan gemideki Türk mühendis sırra kadem bastı

AİLESİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Ayrıca Demirtaş'ın en son 16 Aralık saat 13.42'de ailesiyle telefonla görüştüğü belirtildi.

Endonezya'dan kalkan gemideki Türk mühendis sırra kadem bastı

"ŞÜPHE DUYDUĞUMUZ BİR ŞEY YOK"

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de taksicilik yapan Demirtaş'ın babası Önder Demirtaş, "Vardiyaya inmediği için gemide olmadığı fark ediliyor. Her yer aranıyor. 18 Aralık'ta küçük oğlum Atakan'a Instagram üzerinden mesaj atıyorlar. Oğlum askerde olduğu için hemen beni arayıp, durumu anlattı. Şirketi aradım. Yetkililer, gemide bulamadıklarını, kayıp olduğunu ve Endonezya Büyükelçiliği'yle yazışmalar yaptıklarını söyledi. 7 gün boyunca denizde arama çalışmaları yapıldı. Singapur ile Liberya'da personellerin ifadeleri alındı. Umutla bekleyişimiz sürüyor. İşin takipçisiyiz. Şüphe duyduğumuz bir şey yok. Kendisi ileriye dönük hayaller kuruyordu. Son olarak 16 Aralık'ta konuştuk. 'Ne yapıyorsun güzel oğlum?' dedim, iyiydi. Yetkililerden oğlumun bir an önce bulunması konusunda yardımcı olmalarını bekliyorum. Gemide işe başlayalı 3 ay oldu. 6 aylık sözleşme yaptı" dedi.

Endonezya'dan kalkan gemideki Türk mühendis sırra kadem bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıemre null:

büyük ihtimal denize düştü kimse fark etmedi

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bence Endonezyadan gemiye hiç binmedi orada evlendi ve kaldı bizimkiler Endonezyalı kızları sever ..

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