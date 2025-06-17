Endonezya'da yanardağ patladı, 11 kilometre yükseklikte kül bulutu oluştu

Endonezya'da yanardağ patladı, 11 kilometre yükseklikte kül bulutu oluştu
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Endonezya'da yanardağ patladı, 11 kilometre yükseklikte kül bulutu oluştu
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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggra eyaletinde bulunan Lewotobi Yanardağı patladı. Yaklaşık 11 km yüksekliğe kül bulutu püskürdü, alarm seviyesi yükseltildi.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı bugün 11 kilometre yükseklikte bir kül bulutu püskürterek patladı.

ALARM SEVİYESİ EN TEHLİKELİ SEVİYEDE

Yoğun yağış durumunda lav akıntısı olasılığına karşı yanardağın alarm seviyesi en tehlikeli seviyeye çıkarıldı. Ajansın geçtiği görüntülerde, yakındaki bir köyü saran mantar şeklindeki turuncu bir kül bulutu görülüyor.

Endonezya'da yanardağ patladı, 11 kilometre yükseklikte kül bulutu oluştu

UÇUŞLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Yanardağı patlamasının ardından uçuşlarda kesinti olup olmadığı henüz belli değil. Lewotobi Laki-laki mayıs ayında patladığında Avustralya'nın Jetstar ve Qantas Airways (QAN.AX) dahil olmak üzere havayolları Bali'ye uçuşları iptal etmek zorunda kalmıştı.

Endonezya'da yanardağ patladı, 11 kilometre yükseklikte kül bulutu oluştu

SON PATLAMA MAYIS AYINDA GERÇEKLEŞTİ

Lewotobi Laki-laki'nin son patlaması mayıs ayında gerçekleşmiş ve yetkililer o zaman da seviyeyi en şiddetli seviyeye çıkarmıştı. Endonezya, çok sayıda tektonik plakanın üzerinde yüksek sismik aktivitenin görüldüğü "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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