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Endonezya'da köpek balığı, dalış yapan 68 yaşındaki kadın Amerikalı turisti parçaladı

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68 yaşındaki ABD'li turist Colleen Monfore, Pulau Reong adası yakınında dalış sırasında akıntıya kapılıp kayboldu ve köpekbalığına yem oldu. Olay, bölgedeki dalış turizminin güvenliğini sorgulatırken, yetkililer acil önlemler alınacağını açıkladı. Bu trajedi, dünya genelinde su sporları güvenliği tartışmalarını alevlendirdi. Yerel yönetim, benzer olayların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artıracağını duyurdu.

Endonezya'da yaşanan korkunç bir olay, rüya tatilinin nasıl bir kabusa dönüşebileceğini gözler önüne serdi. 68 yaşındaki Amerikalı turist Colleen Monfore, Pulau Reong adası yakınlarında dalış yaparken güçlü akıntılara kapılarak kayboldu ve bir köpekbalığı tarafından yenildi.

26 Eylül'de altı arkadaşıyla birlikte dalış yapan Monfore, aniden güçlü akıntılara kapıldı. Tur rehberi ve arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen, Monfore tekneye geri çekilemedi. Sekiz gün süren yoğun arama çalışmaları, zor deniz koşulları ve düşük bulunma ihtimali nedeniyle 3 Ekim'de sonlandırıldı.

Olayın şok edici gelişmesi ise 8 Ekim Pazar günü yaşandı. Komşu ülke Doğu Timor'da bir balıkçı, yakaladığı köpekbalığının karnında insan kalıntıları buldu. Liquisa Bölgesi yetkilileri, cesedin üzerinde hâlâ siyah bir dalış kıyafeti olduğunu ve Batılı bir kadına ait olduğunu doğruladı.

Alor Adaları Deniz Parkı Yönetimi Başkanı Muhammad Saleh Goro, "Dili'deki Endonezya Büyükelçiliği ile iletişim halindeyiz. Cesedin Endonezya'da kayıp olarak bildirilen birine ait olup olmadığını araştırıyoruz," dedi.

Bu trajik olay, bölgedeki dalış turizminin güvenliğini sorgulatırken, yerel yetkililer ve turizm sektörü temsilcileri acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Olay, dünya çapında dalış ve su sporları güvenliği konusunda yeni tartışmalara yol açtı.

Monfore'un ailesi ve arkadaşları için büyük bir trajedi olan bu olay, tatilcilere doğanın güçleri karşısında dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yerel yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıracaklarını açıkladı.

Endonezya'da köpek balığı, dalış yapan 68 yaşındaki kadın Amerikalı turisti parçaladı

Endonezya'da köpek balığı, dalış yapan 68 yaşındaki kadın Amerikalı turisti parçaladı

Endonezya'da köpek balığı, dalış yapan 68 yaşındaki kadın Amerikalı turisti parçaladı

Endonezya'da köpek balığı, dalış yapan 68 yaşındaki kadın Amerikalı turisti parçaladı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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