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Endonezya'da Geleneksel Boğa Yarışı Pacu Jawi Düzenlendi

Endonezya'da Geleneksel Boğa Yarışı Pacu Jawi Düzenlendi

Dünya Haberleri

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde düzenlenen geleneksel Pacu Jawi boğa yarışında boğaların hızlı ve öfkeli mücadelesi gücün güzelliğini gözler önüne serdi. Etkinlik her yıl hasat mevsiminin sona ermesini kutlamak amacıyla düzenleniyor.

Endonezya'nın Çamurlu Çeltik Tarlalarında Boğa YarışıEndonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde düzenlenen geleneksel Pacu Jawi boğa yarışına katılan bir kişi, 2 Haziran 2023. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)

BATI SUMATRA, 4 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde düzenlenen geleneksel Pacu Jawi boğa yarışında boğaların hızlı ve öfkeli mücadelesi gücün güzelliğini gözler önüne serdi.

Etkinlik her yıl hasat mevsiminin sona ermesini kutlamak amacıyla düzenleniyor. Çamurlu çeltik tarlalarında düzenlenen yarışta yüzlerce çiftçi aynı anda iki boğayı sürüyor. Yarış aynı zamanda hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Endonezya'nın Çamurlu Çeltik Tarlalarında Boğa YarışıEndonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde geleneksel Pacu Jawi boğa yarışına katılan bir kişi, 2 Haziran 2023. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)

Endonezya'nın Çamurlu Çeltik Tarlalarında Boğa YarışıEndonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde geleneksel Pacu Jawi boğa yarışına katılan bir kişi, 2 Haziran 2023. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)

Endonezya'nın Çamurlu Çeltik Tarlalarında Boğa YarışıEndonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde geleneksel Pacu Jawi boğa yarışına katılan bir kişi, 2 Haziran 2023. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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