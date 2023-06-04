Endonezya'da Geleneksel Boğa Yarışı Pacu Jawi Düzenlendi
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Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde düzenlenen geleneksel Pacu Jawi boğa yarışında boğaların hızlı ve öfkeli mücadelesi gücün güzelliğini gözler önüne serdi. Etkinlik her yıl hasat mevsiminin sona ermesini kutlamak amacıyla düzenleniyor.
BATI SUMATRA, 4 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde düzenlenen geleneksel Pacu Jawi boğa yarışında boğaların hızlı ve öfkeli mücadelesi gücün güzelliğini gözler önüne serdi.
Etkinlik her yıl hasat mevsiminin sona ermesini kutlamak amacıyla düzenleniyor. Çamurlu çeltik tarlalarında düzenlenen yarışta yüzlerce çiftçi aynı anda iki boğayı sürüyor. Yarış aynı zamanda hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.
Kaynak: Xinhua / Dünya