Endonezya'da deprem felaketi: Can kaybı 54'e yükseldi, artçı sarsıntılar sürüyor

(ANKARA) - Endonezya'nın doğusundaki Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükselirken, bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Pazartesi sabahı ana depremin merkez üssüne yakın Nagekeo bölgesinde 5,6 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi.

Tektonik levhaların kesiştiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alan Endonezya'nın doğusundaki Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bu sabah 5,6 büyüklüğünde yeni bir artçı sarsıntı meydana geldi. Sarsıntı, cumartesi günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada kaydedildi.

Ana depremin ardından bölgede kaydedilen artçı sarsıntıların sayısı yaklaşık 1600'e ulaştı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 54'e yükseldiğini bildirdi. Kurum, 137 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Deprem, 2022'de Batı Cava'da yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği sarsıntıdan bu yana Endonezya'da en fazla can kaybına yol açan deprem oldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

BNPB'nin son verilerine göre, depremin ardından 5 bin 488 kişi toplu barınma alanlarına yerleşirken, 171 kişi de kendi imkanlarıyla başka bölgelere geçti.

Depremde 1.543 konut ağır, 328 konut orta ve 532 konut hafif olmak üzere toplam 2 bin 403 konut hasar gördü.

Arama kurtarma ekipleri, çöken binalarda veya heyelanların etkilediği bölgelerde mahsur kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer bölgeye hava, kara ve deniz yoluyla yardım ulaştırırken; gıda, çadır ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına devam ediliyor. Sağlık hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla sahra hastaneleri de devreye alınıyor.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmiş, uyarı yaklaşık üç saat sonra kaldırılmıştı. Kıyı bölgelerinde tsunami dalgaları kaydedilirken, BMKG verilerine dayandırılan bilgilere göre dalga yüksekliği bazı noktalarda 1,61 metreye kadar ulaştı. Depremin yol açtığı heyelanlar ve yol hasarları, Doğu Nusa Tenggara'nın bazı bölgelerinde kurtarma, tahliye ve yardım ulaştırma çalışmalarını zorlaştırdı.

Kaynak: ANKA