Emmy gecesine Matthew Rhys damgası: Bir gecede iki ödül aldı

(ANKARA) - Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden Emmy'de bu yıl gecenin yıldızı, iki farklı yapımdaki performansıyla aynı gece iki başrol oyunculuğu ödülü kazanan Matthew Rhys olurken, "The Pitt" En İyi Drama Dizisi seçildi. Jean Smart ve Allison Janney ise Emmy tarihinin en çok oyunculuk ödülü kazanan isimleri arasına girdi.

Los Angeles'taki Peacock Theatre'da düzenlenen 78'inci Emmy Ödülleri'nde, bu yıl gecenin en büyük sürprizlerinden birine Galli oyuncu Matthew Rhys imza attı. Rhys, psikolojik gerilim dizisi "The Beast In Me" ile mini dizi dalında ve doğaüstü komedi "Widow's Bay" ile de komedi dalında iki ayrı En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Böylece aynı Emmy gecesinde iki ayrı başrol oyunculuğu ödülü kazanan ilk isim oldu.

Rhys, ikinci ödülünü memleketi Galler'e adayarak, "Küçük ama güçlü bir ülkeyiz. Bu inanılmaz" dedi ve konuşmasını Galce "Çok teşekkür ederim" anlamına gelen sözlerle tamamladı.

"THE PITT" Z İ RVEY İ B I RAKMAD I

Gecenin en önemli ödülü kabul edilen En İyi Drama Dizisi ödülü ise üst üste ikinci kez "The Pitt"in oldu. Dizinin başrolündeki Noah Wyle da ikinci yıl üst üste drama dalında En İyi Erkek Oyuncu seçildi. "Hollywood çocuğuyum. Televizyonla büyüdüm, sinema salonları benim ibadethanemdi" diyen Wyle, oyunculuğun hayatı boyunca yapmak istediği tek iş olduğunu anlattı.

Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise "Pluribus" ile Rhea Seehorn aldı. Seehorn böylece kariyerinin ilk Emmy'sini kazanırken, "The Diplomat"taki performansıyla Allison Janney En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi.

JEAN SMART SEK İZİNCİ EMMY'S İNŞ ALD I

Komedi cephesinde "Widow's Bay" En İyi Dizi seçilirken, "Hacks" yıldızı Jean Smart beşinci ve final sezonundaki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçildi. Smart, "Hacks" sayesinde beşinci, kariyerinin ise sekizinci Emmy'sini aldı.

Ayakta alkışlanan Smart, seyircilere, "Bunu sadece yaşlı olduğum için yapıyorsunuz" diye takıldı. Aynı gece sekizinci Emmy'sini kazanan Allison Janney ile Smart, Cloris Leachman ve Julia Louis-Dreyfus'nün elindeki en fazla oyunculuk dalında Emmy kazanma rekoruna ortak oldu.

MICHAEL J. FOX'A AYAKTA ALK I Ş, DOLLY PARTON'A DUYGUSAL VEDA

Gecenin en duygusal anlarından biri ise Michael J. Fox sahneye çıktığında yaşandı. Parkinson hastalığı konusunda yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Bob Hope İnsani Yardım Ödülü'ne layık görülen Fox, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Fox, hastalığını uzun süre gizlediğini ancak daha sonra Parkinson'u kabul etmenin ona "teslim olmak" anlamına gelmediğini fark ettiğini anlattı.

Geçen ay hayatını kaybeden Dolly Parton da gecede unutulmadı. "Steel Magnolias"ta Parton ile birlikte rol alan Sally Field, arkadaşını "samimi, mütevazı, destekleyici ve olağanüstü komik" sözleriyle andı. Catherine O'Hara için düzenlenen anma bölümünde ise Macaulay Culkin, O'Hara'yı "annemiz" diye andı ve "Beni iki kez unutmuş olabilir ama biz onu her zaman hatırlayacağız" sözleriyle "Evde Tek Başına" filmlerine gönderme yaptı.

Kaynak: ANKA