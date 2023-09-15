El Salvador'un bağımsızlık günü Ankara'da kutlandı

Ankara'da düzenlenen resepsiyonda El Salvador'un bağımsızlığının 202. yıl dönümü kutlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye-El Salvador ilişkilerindeki gelişmeleri vurgulayarak, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini umduklarını belirtti. El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon ise iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirildiğini ve dayanışmanın önemini vurguladı.

El Salvador'un bağımsızlığının 202. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, büyükelçiler ve misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Bozay, Türkiye- El Salvador ilişkilerinde, karşılıklı büyükelçiliklerin açılması ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Ocak 2022'de Türkiye'yi ziyaretiyle önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde El Salvador'un Türkiye'nin yanında olduğunu ve bu ülkeden gelen kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde gece gündüz çalıştığını belirten Bozay, "Bunu asla unutmayacağız. Türk halkı ve Türk hükümeti bu dayanışmayı unutmayacaktır." dedi.

Bozay, El Salvador'daki Türk Büyükelçiliğinin geçen yıl temmuzda faaliyete geçtiğini hatırlatarak, enerji, ticaret, inşaat, savunma sanayisi ve altyapı gibi işbirliği alanlarında bağları güçlendirmeyi umduklarını dile getirdi.

Karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasının ikili ilişkileri geliştirmeyi sağlayacağına işaret eden Bozay, "El Salvador'u Orta Amerika'da önemli bir ortak ve aynı zamanda gerçek bir dost olarak görüyoruz. El Salvador'la ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmeye kararlıyız." diye konuştu.

El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon da her 15 Eylül'de ülkesinin bağımsızlığının yıl dönümünü andıklarını dile getirerek, "Bağımsızlığın üzerinden 202 yıl geçmesinin ardından El Salvador, tarihini yeniden yazmaya ve büyük dönüşümlere imza atmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

El Salvador ile Türkiye arasındaki mesafenin, iki ülke arasındaki 139 yıllık ilişkilerin geliştirilmesine hiçbir zaman engel olmadığını vurgulayan Calderon, eğitim, kültür, inovasyon ve ticaret gibi birçok alanda işbirliklerini güçlendirdiklerini söyledi.

Büyükelçi Calderon, iki ülke arasında havacılık ve savunma sanayii konularında işbirliğinin de gündemde olduğuna işaret etti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından El Salvador'un harekete geçtiğini ve deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini hatırlatan Calderon, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından yerel dans gösterisi yapıldı.