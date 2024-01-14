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Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın

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"Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın cezaevinden kaçması sonrasında 60 günlük OHAL ilan edilen ve çete üyelerinin çok sayıda polis ve gardiyanı öldürdüğü Ekvador'da sokağa inen askerler ülkedeki düzeni yeniden sağlamaya başladı. İnternete düşen bir videoda kartel üyelerini tek tek yakalayan Ekvador ordusunun, "Dışarıda aslan gibi kükrüyordunuz, şimdi de kükreyin" sözleriyle zanlılardan aslan taklidi yapmalarını istediği görüldü.

Ekvador'da "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın cezaevinden firar etmesi sonrasında yaşanan gerilim ordunun sokağa inmesiyle biraz olsun dinmiş görünüyor. Çok sayıda gardiyan ve polisi öldüren kartel üyelerini tek tek yakalayan Ekvador ordusu, bu kez de yakaladıkları çete üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedikleri görüntüyle gündemde. Askerlerin videoda, kartel üyelerine "Dışarıda aslan gibi kükrüyordunuz, şimdi de kükreyin" dedikleri görülüyor.

Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapınÇete elebaşı Adolfo Macias Salazar.

FİTO'NUN FİRARI ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEDİ

"Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın hapishaneden kaçmasıyla kaosa sürüklenen ve 60 günlük OHAL ilan edilen Ekvador'da sokağa inen çete üyeleri çok sayıda gardiyan ve polisi rehin alarak katletmişti.

Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın

ORDU SOKAĞA İNDİ, GERİLİM BİRAZ OLSUN DİNDİ

Bir üniversite ve televizyon kanalını da basan kartel üyeleri ülkeyi deyim yerindeyse iç savaşın eşiğine sürüklemiş ancak Ekvador ordusunun sokağa inmesiyle tırmanan gerilim biraz olsun dindirilmişti.

Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın

"DIŞARIDA ASLAN GİBİ KÜKRÜYORDUNUZ, ŞİMDİ DE KÜKREYİN"

Kartel üyelerini tek tek yakalayan Ekvador ordusuna bağlı askerlere ait bir video ise kısa sürede gündem oldu. İnternete düşen görüntülerde çete üyelerini esir alan askerlerin "Dışarıda aslan gibi kükrüyordunuz, şimdi de kükreyin" sözleriyle zanlılardan aslan taklidi yapmalarını istediği anlar yer aldı.

Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın

NE OLMUŞTU?

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine, 9 Ocak'ta 60 günlüğüne OHAL ilan etmişti.

OHAL kapsamında, 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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