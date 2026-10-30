Eisenkot ve Arap parti liderleri Netanyahu'yu 'yabancı müdahale' iddiasıyla kınadı

İsrail'in ana muhalefet lideri Gadi Eisenkot ve Arap partilerinin liderleri, koalisyonunun parlamentodaki çoğunluğu kaybettiği seçimlerin ardından "yabancı müdahalesi" iddiasında bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu kınadı. Netanyahu'nun Likud Partisi, İsrail'deki Arap partilerini seçimi "çalmakla" suçladı.İç güvenlik kurumu Şin Bet, söz konusu partilerin Katar ve Türkiye'den yasadışı finansman alıp almadığını soruşturuyor.Katar Dışişleri Bakanlığı, iddiaları "saçma ve tehlikeli" olarak niteleyerek reddetti ve İsrailli siyasetçileri Doha'ya karşı bir dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı.Nihai sonuçlar, ne Netanyahu'nun bloğunun ne de Yahudi muhalefetin parlamentoda çoğunluk elde edemediğini doğruladı.İki Arap parti ittifakı olan Joint List ve Ra'am, Arap seçmenler arasındaki katılım artışının ardından beklentileri aşarak 120 sandalyeli Knesset'te rekor düzeyde 19 sandalye kazandı.Bu durum onları kilit konuma getiriyor. Netanyahu'nun bloğu 53 sandalye kazanırken, rakibi Gadi Eisenkot'un bloğu 48 sandalye elde etti.Perşembe günü Likud, Merkez Seçim Komitesi'nin (CEC) Şin Bet'ten "yabancı müdahalesine ilişkin ciddi şüpheleri" soruşturmasını istemesinin ardından, seçmenlerin Arap partilerine oy vermeleri için "rüşvet verildiğini" öne sürdü.Her iki Arap partisi de iddiayı sert şekilde reddetti. Arap çoğunluklu Joint List ittifakı suçlamanın temelsiz olduğunu söyledi.Bu tartışma, Netanyahu'nun eleştirmenleri tarafından Arap partilerini gayrimeşru göstermeye yönelik bir girişim olarak görülüyor. Bu da Eisenkot'un onlarla işbirliği yapmasını siyasi açıdan imkansız hale getirebilir. Halihazırda iktidara giden tek yolu da bu görünüyor.

İsrail medyası, CEC'ye Katar'ın Arap toplumlarında seçime katılımı artırmayı amaçlayan finansman sağladığı yönünde bir iddia sunulduğunu bildirdi.Katar Dışişleri Bakanlığı iddiaları "kesin bir dille" reddetti.Netanyahu ve Likud Partisi iddiaları, sağcı hükümetlerini iktidardan uzaklaştırmayı amaçlayan bir "siyasi deprem" ve "demokrasiye saldırı" olarak çerçeveledi.Ancak Şin Bet daha sonra soruşturmanın yasal şekilde oy kullanan bütün bir toplumu hedef almadığını açıklarken, CEC Genel Müdür Vekili Dean Livne de "seçim bütünlüğünün sistematik olarak ihlal edildiği yönündeki iddiaların hiçbir temeli olmadığını" söyledi.Soruşturma hakkında bilgilendirilen Eisenkot, "Ne olduğunu ya da gerçekten herhangi bir şey olup olmadığını belirlemek için henüz çok erken" dedi ve Netanyahu'yu "seçim sonuçlarını gayrimeşrulaştırmaya yönelik koordineli ve örgütlü bir kampanya yürütmekle" suçladı.Joint List'in bir parçası olan Balad Partisi Başkanı Sami Abu Shehadeh de iddiayı reddederek şöyle konuştu: "Kaybeden taraf, ırkçı bir iftira kampanyası inşa ediyor ve seçim sonuçlarını tersine çevirmek için güvenlik kurumlarını güç kullanmaya çağırıyor."Netanyahu'nun Arap seçmenlere ve partilere yönelik saldırıları günlerdir sürüyor.Seçim günü boyunca sosyal medyada Arap seçmen katılımının İsrail sağı için bir "acil durum" ve "ölüm kalım meselesi" olduğunu yazdı.Ayrıca sağ seçmenleri sandığa gitmeye teşvik etmek amacıyla, oy verme merkezlerindeki Arap seçmenleri gösteren yapay zeka üretimi görüntüler paylaştı.Kendilerini sıklıkla İsrail'in Filistinli vatandaşları olarak tanımlayan Arap İsrailliler, ülke nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturuyor.Uzun yıllar boyunca birçoğu, kendilerine göre kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak gören bir sistemi meşrulaştıracağı gerekçesiyle İsrail seçimlerini boykot etti.Ancak Salı günkü katılımları, Netanyahu liderliğindeki İsrail tarihinin en sağcı hükümet koalisyonunu iktidardan uzaklaştırma isteğinden kaynaklandı.Nihai sonuçlar bir hükümet kurulması için yalnızca üç makul seçenek sunuyor: Eisenkot ve bloğundaki üyelerden biri dışında herkes daha önce Arap partileriyle hükümete girmeyi reddetmişti. Ancak son günlerde yine de bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki spekülasyonlar arttı.İbrani Üniversitesi tarafından yapılan bir hızlı anket, muhalefet bloğundaki tüm partilerin seçmenleri arasında en popüler seçeneğin Eisenkot'un Ra'am ile azınlık hükümeti kurması ve Joint List'in dışarıdan destek vermesi olduğunu gösterdi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .