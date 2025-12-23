Düşen uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad 5 yıldır görevdeydi

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan özel jet, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a kalktıktan kısa süre sonra düştü. Haddad Eylül 2020'den beri Libya ordusunun tepesindeki isimdi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir noktaya düştüğü bildirilen uçakta Libya Genel Kurmay Başkanı Muhammed Ali Al Haddad da vardı. Haddad olaydan kısa süre önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etmişti.Eylül 2020'den bu yana Libya Genelkurmay Başkanı olan Al-Haddad, görevine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından düzenlenen törenle başlamıştı.

Haddad Libya askeri yapılanmasını birleştirme ve bölgesel ve uluslararası ilişkilerini güçlendirme çabalarına öncülük eden en önde gelen askeri liderlerden biri olarak kabul ediliyordu.

Trablus'taki savaş sonrası dönemin en önde gelen askeri figürlerinden biri olarak kabul edilen Haddad,"5+5" Ortak Askeri Komitesi aracılığıyla Libya askeri kurumunu birleştirme çabalarında kilit bir rol oynadı.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

El-Haddad, özellikle Türkiye ile kapsamlı askeri bağlar kurdu. Ağustos 2021'de, Türk deniz operasyonlarının bir parçası olarak Libya kıyılarında bir Türk fırkateynini ziyaret etti; bu ziyaret, Trablus'ta dönemin Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmenin protokolü nedeniyle Libya'da önemli tartışmalara yol açtı.

Ayrıca, Akdeniz bölgesinde güvenlik işbirliğinin önemini vurgulayarak, Mart 2023'te Roma'da Libya özel kuvvetlerinin eğitimi için İtalya ile bir askeri anlaşma imzaladı. Amerikan cephesinde ise, Temmuz 2024'te El-Haddad, Libya ordusunun birleştirilmesini desteklemek ve sınır güvenliğini güçlendirmek konularını görüşmek üzere AFRICOM liderleriyle bir araya geldi.

Haddad, bölgesel ve uluslararası himayede, özellikle Kahire ve Roma görüşmeleri olmak üzere, Genelkurmay Başkanlığı Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Abdul Razzaq Al-Nadhuri ile bir dizi toplantıya katıldı. Bu görüşmelerde Libya topraklarının birliği vurgulandı ve Amerikan ve Avrupa desteğiyle sınırları korumak için ortak bir güç oluşturuldu.

DÜZENLİ LİBYA ORDUSU HEDEFİ

El-Haddad, Korgeneral rütbesine terfi ettirildikten sonra Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi kararıyla Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Göreve başladığından beri, ulusal egemenliği koruyabilecek "birleşik, düzenli bir Libya ordusu kurmak" için çalışacağına söz verdi.