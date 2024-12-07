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Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar

Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
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Suriye'de muhaliflerin hızlı ilerleyişi sürüyor. Kritik kent Humus'un ardından muhalifler, 2011 ayaklanmasının doğum yeri Dera'da da kontrolü ele geçirdi. Sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgede Dürziler'in muhalif saflarına katıldığı bildirildi. Dürziler'in katılımının ardından HTŞ'nin başını çektiği muhalifler rejim güçleriyle kuzey ve güney olmak üzere iki yönde savaşmaya devam ediyor.

Dünyanın gözü Suriye'deki gelişmelerde. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhaliflerin 27 Kasım'da başlayan hareketi tüm şiddetiyle devam ediyor. Bölgeden sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken, Dürziler'in muhalif saflarına katıldığı bildirildi. Ele geçirilen Dera'ya komşu olan güneydeki Süveyda şehrinde savaşan Dürziler, ülkenin güneyinde Esad rejimine karşı muhaliflere destek veriyor.

ESAD REJİMİNE KARŞI GÜNEYDEN SALDIRI

CNN International'a açıklamalarda bulunan yerel bir grup, Suriye'nin Dürzi dini azınlığından savaşçıların ülkenin güneyinde Esad rejimine karşı mücadeleye katıldığını söyledi. Dürziler, muhaliflerin cuma günü daha önce hükümet karşıtı yeni bir isyan başlattığı Dera vilayetine komşu olan güneydeki Süveyda şehrinde savaşıyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Celik:

Savaş çok kötü CHP millî güvenlik sorunudur

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

bunların hepsi akılsız.. Beşşar Esad düştükten sonra ABD devreye girer kendi kukla hükümetini kurar.. bu salaklar da avucunu yalayacak.. BİRİLERİNİN ÇIKARINA HİZMET ETTİKLERİ İÇİN ABD şimdilik sessiz.. yoksa ŞEYTAN ABD susar mı..

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Haber Yorumlarıoguz ates:

dürziler İsrail yanlısı diye duymuştum onlara güven olmaz

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