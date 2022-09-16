Dünyanın kilitlendiği Erdoğan-Putin zirvesinin ana gündem maddesi Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi başladı. Bugün Semerkant'ta sabah saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Erdoğan, Rusya lideri Putin ile de görüşecek. Söz konusu buluşma dünya basınında geniş yer bulurken, görüşme öncesinde dikkat çeken Türkiye analizi yayımlandı. Öte yandan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının masaya yatırılacağı öğrenildi.

Dünyanın gözü kulağı Semerkant'ta. Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi başladı. Zirve kapsamında Özbekistan'da bir araya gelen liderlerin alacakları kararlar merakla bekleniyor.

PUTİN: 300 BİN TON RUS GÜBRESİNİ ÜCRETSİZ VERMEYE HAZIRIZ

Zirvede konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bölge ülkelerini uluslararası düzeni yeniden şekillendirmeye çağırdı. Şi Cinping liderlerin uluslararası düzenin daha adil ve rasyonel bir yönde gelişmesini teşvik etmek için birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazır olduklarını duyurdu.

ERDOĞAN DÜNYA LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine zirveye özel konuk olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir dizi kritik görüşmeye imza attı. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler ile ağaç dikme töreni sonrası "Ebedî Şehir" kompleksinde liderlerle bir araya geldi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile 'Ebedî Şehir' kompleksinde bir araya gelip sohbet ettiler.

GÖRÜŞMEDE KRAVAT DETAYI

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, liderlerin samimi bir havada gerçekleştirdiği buluşmada, kravat takmadıkları görüldü. Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu. Bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Erdoğan günün ilerleyen saatlerinde Rusya Devlet başkanı Putin ile de görüşecek.

AL JAZEERA YAZARINDAN TÜRKİYE ANALİZİ

Söz konusu görüşme dünya basınında geniş yer bulurken Al Jazeera'dan görüşme öncesi dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi. Carnegie Europe'da Misafir Akademisyen olan Dimitar Bechev Al Jazeera için kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin dış politikasını masaya yatırdı. 'Rusya'nın Ukrayna kayıpları Türkiye'nin kazancıdır' başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi; 'İster Suriye'de ister Güney Kafkasya'da olsun, Moskova'nın etkisinin azalması bekleniyor. Ankara ise boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.'

ERDOĞAN'IN KİEV'E YÖNELİK DESTEĞİNE VURGU YAPILDI

Türkiye'nin Batı yaptırımlarına katılmayarak Rusya ile diplomatik bağını koparmadığını, Erdoğan'ın Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu belirterek Kiev'e destek verdiğine vurgu yapılan yazıda bu durum için şu değerlendirme yapıldı; 'Bu Kremlin'in Ukrayna'da çıkmaza girdiği bir dönemde, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde sınırları zorlamak istediği fırsatların bir göstergesi.'

"PUTİN İLE ERDOĞAN ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ÇATIŞMALARINI GÖRÜŞECEK"

Voice of America bugün gerçekleşecek görüşmeyi 'Erdoğan ve Putin Avrasya Güvenlik Toplantısında Batıya Sinyal Verecek' başlığı ile okurlarına duyurdu. Euronews iki liderin Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarını görüşeceğini yazdı. Gazete bu iddiayı Türk yetkililere dayandırdı. Haberde üst düzey Türk yetkilinin şu sözlerine yer verildi; 'Bu konu Putin ile görüşülecek. Çünkü bu savaşın sona ermesinde Rusya ve Türkiye'nin oynadığı rol ve sonrasındaki ortak çalışmalar ortada.' Haberde Türk yetkilinin 'Türkiye her anlamda Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek' dediğinin de altı çizildi.

İKİ LİDER HANGİ KONULARI GÖRÜŞECEK?

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görüşmede masaya yatırılacak konuları açıklamıştı. Uşakov, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti; "Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu ele alınacak. Şu anda müzakereler için birçok konu var, bunlardan biri Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı pozitif rol. Görüşmede, 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatların da sonuçları da ele alınacak."

TÜRKİYE TEŞKİLAT İÇİNDE DİYALOG ORTAĞI OLARAK YER ALIYOR

Şanghay İşbirliği Teşkilatı Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla 1996 yılında kurulmuştu. Örgüte Özbekistan, Pakistan ve Hindistan'ın da katılımıyla tam üye sayısı sekize yükselmiş oldu. 2005'te ŞİÖ'ye gözlemci statüsünde üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı. Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye ise diyalog ortağı olarak yer alıyor.