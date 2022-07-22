Milyonların gözü İstanbul'daki tahıl zirvesinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dünyaya müjdeyi vereceğiz

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni bugün İstanbul'da yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İMZALARLA BİRLİKTE DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve öncesi katıldığı açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Biraz sonra Dolmabahçe'deki Başkanlık Köşkü'nde BM Genel Sekreteri'nin de katılımıyla, Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoru ile ilgili alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak. Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz" ifadesini kullandı.

RUSYA: ANLAŞMA BUGÜN İMZALANACAK

Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle başlatılan görüşmelerde sona gelindi. Kremlin'den yapılan açıklamada; Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye'de olduğu, Ukrayna tahılının güvenli bir şekilde dağıtılması için Ukrayna ile İstanbul'da bir anlaşma imzalanacağı belirtildi.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri 14 Temmuz'da İstanbul'da bir araya gelmişti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tahıl koridoru anlaşmasında gelinen son noktaya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki diplomatik çabalarımız sonuç veriyor. Tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümü için ilk adımı yarın BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna heyetleriyle birlikte İstanbul'da atacağız. İhtilafın çözümü için çabalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

UKRAYNA'DAN KOŞULLU DESTEK

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tahıl koridoru anlaşmasını, ülkenin güney bölgesinin ve Karadeniz'deki askeri birliklerinin güvenliği garanti altına alınırsa destekleyeceğini açıkladı.

ABD: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

ABD, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, BM ve Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini açıkladı. Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Ned Price, imza törenine ilişkin "Bu anlaşmayı memnuniyetle karşılarız. BM Genel Sekreteri'nin sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Türk müttefiklerimizin orada ortaya koyduğu gayretli çalışmaları alkışlıyoruz" dedi. Price, bunun sadece ABD için değil G-20 ülkelerinin de desteklediği bir anlaşma olduğunu belirtti.

Bugün Türkiye'nin desteğiyle imzalanacak anlaşmayla Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın serbest bırakılması hedefleniyor.

"UKRAYNALI ORTAKLARIMIZI ÇABALARINDAN DOLAYI DESTEKLEDİK"

Rusya'yı "gıda ürünlerini silah olarak kullanmakla" suçlayan Price, anlaşmanın uygulanmaya başlamasını dört gözle bekleyeceklerini ancak Rusya'nın da tahıla blokaj uygulamasından sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti. Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerde BM Genel Sekreteri'ni destekledik, Türk müttefiklerimizi destekledik diyebilirim. Elbette Ukraynalı ortaklarımızı da bu konudaki çabalarından dolayı destekledik. BM tarafından çeşitli aşamalar konusunda bilgilendirildik. Uzmanlarımız notları karşılaştırdı ve notları paylaştı. Aynı şey Türk müttefiklerimiz, Ukraynalı ortaklarımız için de geçerli. Yine, zaten bu noktada olmamalıydık. Bu, Rusya Federasyonu'nun gıdayı silahlandırmak için kasıtlı bir kararıydı. Son bir saat içinde duyduklarımız sevindirici bir gelişme. Ancak asıl önemli olan bu anlaşmanın uygulanmasıdır. Tabii ki ortaklarımızla Rusya'yı bunun uygulanmasından sorumlu tutmak için çalışmaya devam edeceğiz."

TAHIL KORİDORUNUN AMACI NE?

Türkiye'nin yürüttüğü kritik diplomasi trafiğinin arka planında ise küresel gıda krizini önleme çabası yatıyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre tahıl üretiminde en büyük pay Çin, ABD ve Hindistan'a ait. Rusya ve Ukrayna bu ülkelerden sonra geliyor. 2019 yılı verilerine göre Rusya 118 milyon ton, Ukrayna ise 74 milyon ton tahıl üretimi gerçekleştirdi.