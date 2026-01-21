Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Yeryüzünde insan yaşamının sınırlarını zorlayan yerlerin başında gelen Oymyakon, dondurucu soğuklarıyla adeta doğaya meydan okuyor. Termometrelerin -71 dereceyi gördüğü bu Sibirya köyünde motorlar asla kapatılmıyor, balıklar saniyeler içinde buz kesiyor, süt bardakta bile donuyor. "Soğukluk Kutbu" olarak anılan Oymyakon'da hayat, ekstrem koşullara rağmen sürüyor.

SOĞUKLUK KUTBU UNVANI ALDI

Rusya'nın doğusunda, Sakha Cumhuriyeti sınırlarında yer alan Oymyakon, 26 Ocak 1926'da ölçülen -71.2 dereceyle Kuzey Yarımküre'nin en düşük sıcaklık rekorunu elinde bulunduruyor. Bu rekor, köye dünya çapında "Soğukluk Kutbu" unvanını kazandırdı.

MEDENİYETTEN 1.100 KİLOMETRE UZAKTA

Oymyakon, bölge başkentinden 1.100 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 741 metre yükseklikte bir plato üzerinde bulunuyor. Çevresi 3 bin metreyi aşan dağlarla çevrili olan köy, Arktik Dairesi'nin yalnızca birkaç derece kuzeyinde yer alıyor.

TOPRAK BİLE DONMUŞ DURUMDA

Bölgedeki yer altı, 1,5 kilometre derinliğe kadar donmuş permafrost tabakasıyla kaplı. Bu nedenle tarım yapılması neredeyse imkânsız. Yaşam, tamamen doğanın sert kurallarına göre şekillenmiş durumda.

"DONMAYAN SU" ADIYLA BİLİNEN SOĞUK KÖY

Oymyakon adı, yerel dilde "donmayan su" anlamına geliyor. Bu isim, yakın çevrede bulunduğu söylenen sıcak su kaynaklarına dayanıyor. Bir başka yoruma göre ise isim, "balıkların kışı geçirdiği yer" anlamını taşıyor.

KIŞ 9 AY SÜRÜYOR, NÜFUS 500'Ü GEÇMİYOR

2021 verilerine göre köyde yaklaşık 500 kişi yaşıyor. Oymyakon'da kış mevsimi dokuz ay sürerken, yaz ayları son derece kısa ve serin geçiyor. Köylüler, günlük yaşamlarını bu sert iklime göre düzenlemiş durumda.

BALIKLAR 30 SANİYEDE BUZ KESİYOR

Nehirlerden tutulan balıklar, sudan çıkarıldıktan yalnızca 30 saniye sonra donuyor. Bu balıklar daha sonra evlerin mahzenlerinde doğal dondurucu gibi saklanıyor.

MOTORLAR KAPATILMIYOR, SÜT DONUYOR

Aşırı soğuk nedeniyle araçların motorları hiçbir zaman kapatılmıyor. Dizel yakıtın donmasını önlemek için motorlar sürekli çalışır halde tutuluyor. Sıvı süt tüketmek neredeyse imkânsız; çoğu zaman buz halinde saklanıyor.

BESLENME: ET, BALIK VE DONMUŞ LEZZETLER

Tarım yapılamadığı için halkın beslenmesi; et, balık (çoğunlukla çiğ ve donmuş), yabani meyveler, tereyağı bazlı hajak ve yerel bir dondurma türü olan kiorchekh üzerinden sağlanıyor. Köyde yalnızca bir market bulunuyor.

CEP TELEFONU ŞEBEKESİ BİLE DAYANAMIYOR

Aşırı düşük sıcaklıklar elektronik cihazları işlevsiz hale getirdiği için Oymyakon'da cep telefonu şebekesi bulunmuyor. İletişim büyük ölçüde sınırlı imkanlarla sağlanıyor.

BUZ GİBİ MARATON: OYMYAKON SOĞUK KUTBU YARIŞI

Dünyanın en zorlu uzun mesafe yarışlarından biri olarak kabul edilen "Oymyakon – Soğuk Kutbu" kış maratonu, bu yıl yedinci kez düzenlendi. Yarışın başladığı anda hava sıcaklığı -41 derece olarak ölçüldü.

ESKİ FUTBOLCU DA START ALDI

Toplam 50 sporcu, Tomtor köyünden start alarak 42.2 ve 50 kilometrelik parkurlarda yarıştı. Katılımcılar arasında Rusya Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı 50 yaşındaki Alexei Smertin de yer aldı. Smertin, 50 kilometrelik parkuru 4 saat 45 dakikada tamamlayarak yaş kategorisinde birinci oldu.