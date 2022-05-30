Dünyanın en ölümcül yılanı sıcaklara dayanamayıp yuvasından çıktı! Tüm zehrini ilk gördüğü kişiye akıttı - Haberler

Dünya genelinde havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da kış uykusundan uyandı. Yılanların uyanmasının ardından, en ölümcül yılanları bünyesinde barındırmasıyla bilinen Avusturalya'dan ilk saldırı haberi geldi.

ÖNCE KÖPEĞE SALDIRDI

Avustralya'da bulunan Queensland eyaletinde 24 Mayıs'ta meydana gelen olayda, bir kadın köpeğinin can çekiştiğini gördü. Hemen köpeğinin yanına koşan kadın, köpeğin ağzında bir yılan olduğunu fark etti. Köpeği kurtarmak için hamle yapan kadın, bu sefer yılanın hedefi oldu.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yılan ısırığı nedeniyle kanında pıhtılaşma ve donma meydana gelen kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hızlı şekilde hastaneye kaldırıldı. Doktorlar kadını hızlı şekilde tedaviye alarak, zehri dışarı atmayı başardı. Kısa bir süre hastanede tedavi gören kadın, bugün taburcu oldu.

ISIRAN KENDİSİ DEĞİL, YAVRUSU

Yaşanan korkunç olayın ardından haber verilen yılan avcısı Stuart McKenzie, bölgeye gelerek yılan hakkında incelemede bulundu. McKenzie, kadını ısıran yılanın doğu kahverengi yılanının yavrusu olduğunu belirledi. Zamanında müdahalenin ise kadının hayatını kurtardığını vurguladı. McKenzie ayrıca, kadının köpeğe müdahalesinin de yanlış olduğunu, çünkü köpeğin zaten ısırıldığını dile getirdi.

DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL YILANLARINDAN BİRİ

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanların sayısında da artış meydana geldi. Olaya konu olan yılanın annesi doğu kahverengi yılanı, dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olarak biliniyor.

Doğu kahverengi yılanı taipanın ardından dünyanın en zehirli ikinci kara yılanıdır. Kahverengi yılanlar genellikle yüzleşmekten kaçınsa da zehirleri çok toksiktir ve hatta yavru yılanların dahi insan ölümlerine sebep olduğu bilinmektedir. Zehir hem nörotoksin hem de koagülant içerir. Bu güçlü zehire rağmen ısırılan bölgeye baskılı sargı ilk yardım tekniği uygulanması son derece etkilidir.