Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin bulunduğu sıra şaşırttı

ABD merkezli Global Firepower 2023 raporunda dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralandı. Sıralama da ilk sırayı ABD alırken ikinci sırada Rusya, üçüncü sıraya ise Çin yerleşti. Türkiye ise listede kendine 9. sırada yer buldu.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeler, ABD merkezli Global Firepower 2023 raporunda açıklandı. Raporda Türkiye'nin sırası dikkat çekerken ilk üç sıra ABD, Rusya ve Çin'den oluştu.

ÇİN'İ HİNDİSTAN TAKİP ETTİ

Raporun devamında dünyanın gelecekte süper gücü olması beklenen Hindistan dördüncü sırada yer alırken, onu Kuzey Kore tehdidi altında bulunan Güney Kore, ABD'nin müttefiki Japonya ve Pakistan takip etti. Sekizinci sırada ise Mısır yer aldı.

TÜRKİYE 9.SIRADA YER ALDI

Son yıllarda envanterini insansız hava araçları ver yerli mühimmatlar ile güçlendiren fakat ABD tarafından F-35'lerin verilmemesiyle ambargo uygulanan Türkiye ise, listede kendine dokuzuncu sırada yer buldu. Türkiye böylece hava gücü alanında birçok Avrupalı devleti geride bıraktı.

Listede diğer ülkelerin sıralaması da şu şekilde;

10. Fransa

11. Kuzey Kore

12. Suudi Arabistan

13.İtalya

14. Tayvan

15. Brezilya

16.İngiltere

17. Yunanistan

18.Almanya

19. İsrail

20. Birleşik Arap Emirlikleri