Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin bulunduğu sıra şaşırttı
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ABD merkezli Global Firepower 2023 raporunda dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralandı. Sıralama da ilk sırayı ABD alırken ikinci sırada Rusya, üçüncü sıraya ise Çin yerleşti. Türkiye ise listede kendine 9. sırada yer buldu.
Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeler, ABD merkezli Global Firepower 2023 raporunda açıklandı. Raporda Türkiye'nin sırası dikkat çekerken ilk üç sıra ABD, Rusya ve Çin'den oluştu.
ÇİN'İ HİNDİSTAN TAKİP ETTİ
Raporun devamında dünyanın gelecekte süper gücü olması beklenen Hindistan dördüncü sırada yer alırken, onu Kuzey Kore tehdidi altında bulunan Güney Kore, ABD'nin müttefiki Japonya ve Pakistan takip etti. Sekizinci sırada ise Mısır yer aldı.
TÜRKİYE 9.SIRADA YER ALDI
Son yıllarda envanterini insansız hava araçları ver yerli mühimmatlar ile güçlendiren fakat ABD tarafından F-35'lerin verilmemesiyle ambargo uygulanan Türkiye ise, listede kendine dokuzuncu sırada yer buldu. Türkiye böylece hava gücü alanında birçok Avrupalı devleti geride bıraktı.
Listede diğer ülkelerin sıralaması da şu şekilde;
10. Fransa
11. Kuzey Kore
12. Suudi Arabistan
13.İtalya
14. Tayvan
15. Brezilya
16.İngiltere
17. Yunanistan
18.Almanya
19. İsrail
20. Birleşik Arap Emirlikleri