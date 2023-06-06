Dünyanın en büyüğü olacak: Dubai havalimanı için yeni proje duyuruldu

Uluslararası Havalimanları Konseyi basın servisi, Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin Dubai'de inşa edilecek olan dünyanın en büyük havalimanı Dubai World Central'ın tasarımını açıkladı. Yeni dev projenin maliyeti ise 33 milyar dolar olarak duyuruldu.

Dubai World Central'da konumlandırılacak genişletilmiş Al Maktoum Uluslararası Havalimanı'nın yılda 255 milyon yolcu taşıma kapasitesiyle 2050 yılına kadar dünyanın en büyük havalimanı olması planlanıyor.

2030'DA FAALİYETE GEÇMESİ PLANLANIYOR

Dubai Uluslararası Havalimanı şu anda 2.900 hektarlık bir alana sahip ve 2022'de 66.1 milyon yolcunun durak noktası oldu. İnşaat çalışmalarının 2030'da tamamlanması öngörülen Al Maktoum Uluslararası Havalimanı'nın bir lojistik merkez, lüks bir golf tesisi, 3 milyon metrekare sergi alanına sahip bir ticaret-toplantı merkezi, otel ve konutları barındıran bir yaşam alanına sahip olması planlanıyor.

TEK KALEMDE EN BÜYÜK SÖZLEŞME OLACAK

Dubai hükümeti, Dubai Havacılık Mühendisliği Projeleri'nin havalimanı temellerinin inşası için bir ihale açtığını ve bunun havalimanı için bugüne kadar tek kalemde alınan en büyük sözleşme olacağını duyurdu.

Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin yayınladığı verilere göre Dubai Havalimanı, diğer ülkelerden gelen yolcu sayısında üç yıl arka arkaya zirvede bulundu.