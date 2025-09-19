Dünyaca ünlü müzeden 600 bin euroluk altın çaldılar

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, büyük bir soygunla gündeme geldi. Müzenin Jeoloji ve Mineraloji Galerisi'ne salı günü sabaha karşı giren hırsızlar, yaklaşık 600 bin euro (Yaklaşık 29 milyon TL) değerinde ham altın örneğini çaldı.

"NEREYE GİDECEKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORLARDI"

Olayın fark edilmesi üzerine güvenlik görevlileri hemen polise haber verdi. Dış basında yer alan haberlere göre; müze yönetimi, soygunun "tamamen profesyonel bir ekip" tarafından gerçekleştirildiğini, hırsızların doğrudan altınların bulunduğu bölgeye yöneldiğini açıkladı. Müze Genel Direktörü Emmanuel Skoulios, Fransız BFM TV'ye yaptığı açıklamada, "Tesadüf değildi, nereye gideceklerini çok iyi biliyorlardı" dedi.

"KÜLTÜREL MİRAS İÇİN ÖLÇÜLEMEZ KAYIP"

Müze yönetimi, altınların maddi değerinin yüksek olmasına rağmen asıl kaybın bilimsel araştırmalar ve kültürel miras açısından "ölçülemez" olduğuna dikkat çekti. Galerinin, artırılmış güvenlik önlemleri alınana kadar kapalı kalacağı bildirildi.

FRANSA'DA ART ARDA SOYGUNLAR

Fransa son dönemde benzer hırsızlıklarla da sarsılıyor. Geçtiğimiz eylül ayı başında batı orta Fransa'daki Adrien Dubouché Ulusal Müzesi'ne giren hırsızlar, ulusal hazine statüsündeki üç Çin porseleni eseri çalmış, bu eserlerin değerinin yaklaşık 9,5 milyon euro (Yaklaşık 463.4 milyon TL) olduğu açıklanmıştı.

-1793 yılında kurulan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, dinozor fosilleri ve zengin mineral koleksiyonlarıyla dünyanın önde gelen bilimsel kurumları arasında yer alıyor. Yetkililer, ülkedeki müzelerde art arda yaşanan hırsızlıkların ardından güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.