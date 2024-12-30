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Dünyaca ünlü model ve oyuncu, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü

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Kanadalı model ve oyuncu Dayle Haddon, 76 yaşında hayatını kaybetti. Pennsylvania'da yaşanan olayda, karbonmonoksit zehirlenmesinden şüpheleniliyor. Gaz ısıtma sistemindeki arızalı baca ve egzoz borusunun karbonmonoksit sızıntısına neden olduğu belirtildi.

Birçok filmde rol alan Kanadalı model ve oyuncu Dayle Haddon, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Pennsylvania'nın Solebury kasabasındaki polis, Haddon'ın kızı Ryan Haddon ve damadı "Buffy the Vampire Slayer" dizisinin oyuncusu Marc Blucas'ın Bucks County'deki evinde karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenildiğini açıkladı.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, "Soruşturma, gaz ısıtma sistemindeki arızalı baca ve egzoz borusunun karbonmonoksit sızıntısına neden olduğunu gösteriyor. Bu trajik olay, evlerimizdeki karbonmonoksit güvenlik önlemlerinin önemini hatırlatıyor" dedi.

Polis, Cuma sabahı erken saatlerde ev sakinlerinden birinden ihbar aldı. Eve vardıklarında Haddon'ı binanın ikinci katında ölü, 76 yaşındaki Walter Blucas'ı ise birinci katta baygın buldular. Blucas, New Jersey'deki Robert Wood Johnson Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu kritik.

Kızı Ryan Haddon, Cuma gecesi Instagram'da annesini şu sözlerle andı: "Dayle'in parlak ışığı bu dünyada söndü. En çok ihtiyaç duyulan yerde her zamanki gibi ışıldayarak parladığından şüphem yok. Güçlü ama aynı zamanda yumuşak ve herkese karşı dikkatli bir kadındı. İçi ve dışı güzellikle dolu, derinden yaratıcı ve meraklıydı."

1948'de Montreal'de doğan Dayle Haddon, 13 yaşında Les Grands Ballets Canadiens'e katıldı ve 18 yaşında Miss Montreal seçildi. 1970'ler ve 80'lerde başarılı bir modellik kariyeri yaptı, Sports Illustrated'ın 1973 Mayo Sayısı'nın kapağında yer aldı, Vogue ve Elle dergilerinde görüldü. Son olarak Blake Lively ile birlikte Baz Luhrmann'ın Vogue'un Eylül sayısı için çektiği fotoğraflarda yer almıştı.

"The World's Greatest Athlete", "Madame Claude", "North Dallas Forty" ve "Cyborg" gibi filmlerde rol alan Haddon, 1990'larda Woody Allen'ın iki filminde de küçük roller üstlendi. L'Oréal, Estée Lauder, Max Factor ve Revlon gibi markaların yüzü oldu, özellikle 35 yaş üstü kadınlar için yaşlanma karşıtı ürünlerin tanıtımında başarı kazandı.

Haddon ayrıca, dünya çapında kadın eğitimini desteklemek için WomenOne adlı hayır kurumunu kurdu, 2008'de UNICEF Elçisi oldu ve Kenya'daki kız çocuklarının eğitimini desteklemek için Free the Children ile işbirliği yaptı.

Dünyaca ünlü model ve oyuncu, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü

Dünyaca ünlü model ve oyuncu, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü
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