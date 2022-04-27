Dünyaca ünlü kadın DJ, eşofmanı uygun bulunmadığı için uçakta yarı çıplak soyuldu

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi bulunan Güney Koreli DJ Hwang So-hee, 25 Nisan'da New York'tan Los Angeles'a uçmak için havalimanına gitti. Ancak iddialara göre DJ Hwang So-hee'nin eşofmanını rahatsız edici bulan havayolu şirketi yetkilileri, Hwang So-hee'nin eşofmanını çıkarmasını istedi.

UÇAĞA YARI ÇIPLAK BİNDİ

DJ Hwang So-hee'nin iddiasına göre ünlü DJ, Los Angelas'a gidebilmek için uçağa yarı çıplak binmek zorunda kaldı. Olayın aslı da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre ünlü DJ'nin eşofmanın üzerinde küfür yazdığı, yetkililerin de bu nedenle eşofmanı çıkardığı öğrenildi.

ÖNCE BİNMİŞ, DAHA SONRA İNDİRMİŞLER

Hwang So-hee'nin önce hiçbir engel olmadan eşofmanla uçağa bindiği fakat daha sonra yolculardan gelen şikayet üzerine eşofmanını çıkarmak zorunda kaldığı belirtildi.

İşte DJ ve havayolu şirketi çalışanları arasında tartışmanın yaşandığı anlar: