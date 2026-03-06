Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal'da yayımlanan bir makalede, Türkiye'ye yönelik hadsiz ifadeler dikkat çekti. Türkiye korkusunu yazıya döküldüğü makalede, İran'ın bölgedeki etkisinin zayıflaması halinde Türkiye'nin rolünün sınırlandırılması gerektiği savunulurken Ankara'nın NATO üyeliğinin de yeniden değerlendirilmesi gerektiği öne sürüldü.

GAZETEBİB SAHİBİ VE YAZAR İSRAİL YANLISI

İsrail'e açık desteğiyle bilinen Murdoch ailesine ait The Wall Street Journal'da yayımlanan makaleyi, ABD Savunma Bakanlığı ile bağlantılı çalışmaları bulunan Yakın Doğu Stratejik Çalışmalar Merkezi'nin genel müdürü ve gazeteci Bradley Martin kaleme aldı. Martin yazısında, İran'ın bölgedeki etkisinin ortadan kalkması durumunda ortaya çıkabilecek güç boşluğunun Türkiye tarafından doldurulmaması gerektiğini savundu.

Makaledeki değerlendirmelerde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik politikalarının ardından Türkiye'nin bölgedeki rolünün dikkatle izlenmesi gerektiği ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Yazıda ayrıca Türkiye'nin son yıllarda ABD dış politikasından uzaklaştığı iddia edilerek bu durumun NATO açısından tartışılması gerektiği ileri sürüldü. Makalede, Ankara'nın ittifak içindeki konumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği görüşü dile getirildi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA DA YER VERİLDİ

Makalenin ilgili bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdiği yönündeki açıklamalarına da yer verildi. Erdoğan'ın İran'daki gelişmelere ilişkin mesajları da yazıda aktarıldı.

İşte skandal ifadeler yer alan o yazıdan bölümler:

"İran'ın oluşturduğu bölgesel tehdidi etkisiz hale getirirken, ABD ve İsrail, Türkiye'nin onun yerini almamasını sağlamalıdır.

Irak savaşından sonra İran, Saddam Hüseyin'in bıraktığı iktidar boşluğunu kullandı. İran, İslam Devrim Muhafızları teröristlerini sınırın ötesindeki Şii cihatçı grupları eğitmek için göndererek ABD'yi maliyetli bir işgale sürüklerken, İran'ın bölgesel etkisini genişletti.

Başkan Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, "İran güçleri Irak'ta yüzlerce Amerikan askerini öldürdü ve sakat bıraktı" dedi. "Rejimin vekilleri, son yıllarda Orta Doğu'da konuşlanmış Amerikan güçlerine, ABD donanma ve ticaret gemilerine ve uluslararası nakliye hatlarına sayısız saldırı düzenlemeye devam etti."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun "açık bir ihlali" olarak eleştirdi. Erdoğan ayrıca, İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden "üzüntü duyduğunu" söyledi.

NATO, Türkiye ile ilişkisini sürdürmeli mi? İran rejimi düştükten sonra Orta Doğu'daki rolü ne olmalı? Bu soruları değerlendirirken ABD, Türkiye'nin ABD dış politikasına karşı çıktığını ve müttefikleri için baş ağrısı olduğunu unutmamalıdır."