Dünya Trump'ın bu görüntülerini konuşuyor! Kabinede dondu kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Kabine toplantısında kameralar karşısında gözlerini kapatırken yakalandı. Bakanların sunumları sırasında uyukladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

TOPLANTI ORTASINDA GÖZLERİNİ KAPATTI

Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen ve 2 saati aşan Kabine toplantısında bakanlar güncel sunumlarını yaparken Trump'ın koltuğuna yaslanıp gözlerini kapattığı anlar objektiflere yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GEÇTİĞİMİZ AY DA BENZER ŞEKİLDE UYUMUŞTU

Trump geçtiğimiz ay da bir etkinlikte uzun süre uykuya direnmeye çalışmıştı. Amerikan basını Trump'ın 20 dakika boyunca uykuya direnmeye çalıştığını yazmış, bir zamanlar eski başkan için söylediği "Uykucu Joe" sözlerini anımsatmıştı.