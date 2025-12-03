Haberler

Dünya Trump'ın bu görüntülerini konuşuyor! Kabinede dondu kaldı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Kabine toplantısında uyuklama anlarıyla dikkat çekti. İki saati aşan toplantıda bakanların sunumları sırasında Trump'ın gözlerini kapattığı ve koltuğuna yaslandığı anlar kameralara yansıdı. Trump'ın bu görüntüleri sonrası bir zamanlar eski başkan için söylediği "Uykucu Joe" sözlerini akıllara geldi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Kabine toplantısında bakanlar sunum yaparken gözlerini kapattı.
  • Trump'ın toplantıda gözlerini kapattığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
  • Trump geçtiğimiz ay da bir etkinlikte 20 dakika boyunca uykuya direnmeye çalışmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Kabine toplantısında kameralar karşısında gözlerini kapatırken yakalandı. Bakanların sunumları sırasında uyukladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

TOPLANTI ORTASINDA GÖZLERİNİ KAPATTI

Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen ve 2 saati aşan Kabine toplantısında bakanlar güncel sunumlarını yaparken Trump'ın koltuğuna yaslanıp gözlerini kapattığı anlar objektiflere yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GEÇTİĞİMİZ AY DA BENZER ŞEKİLDE UYUMUŞTU

Trump geçtiğimiz ay da bir etkinlikte uzun süre uykuya direnmeye çalışmıştı. Amerikan basını Trump'ın 20 dakika boyunca uykuya direnmeye çalıştığını yazmış, bir zamanlar eski başkan için söylediği "Uykucu Joe" sözlerini anımsatmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
