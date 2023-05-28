Dünya liderleri Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik etti! İki liderden Türkçe mesaj var

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski ABD Başkanı Donald Trump tebrik etti. Zelenski ve Mavron Türkçe mesaj paylaşırken, Putin, "Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmenizden dolayı lütfen en içten tebriklerimi kabul edin." dedi. Trump ise, "Bu büyük ve hak edilmiş zaferinden ötürü Erdoğan'ı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda bir kez daha sandık başına gitti. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde sonuç belli oldu. Erdoğan seçimi Kılıçdaroğlu'nun önünde bitirerek yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

MACRON'DAN TÜRKÇE TEBRİK MESAJI

Sonuçların belli olmasıyla birlikte dünya liderlerinden de tebrik mesajı gelmeye başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından Türkçe mesaj paylaştı. Macron, şunları söyledi: "Fransa ve Türkiye'nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz."

ZELENSKİ DE TÜRKÇE MESAJLA TEBRİK ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de sosyal medya hesabından Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Zelenskiy, sosyal medya mesajında, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum. Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAK EDİLMİŞ ZAFERİNDEN ÖTÜRÜ ERDOĞAN'I KUTLUYORUM"

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise, kendi platformu olan Truth'dan yaptığı açıklamada, "Bu büyük ve hak edilmiş zaferinden ötürü Erdoğan'ı kutluyorum. Kendisini iyi tanırım. Dostumdur. Ülkesini ve Türkiye'nin müthiş milletini ne kadar sevdiğini kendisinden öğrendim. (Erdoğan, ülkesini ve milletini) daha da yüksek bir öneme ve saygınlığa yükseltti." dedi.

"YAPICI DİYALOĞU SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

Kremlin ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tebrik mesajını paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Sayın Erdoğan, değerli dostum, Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmenizden dolayı lütfen en içten tebriklerimi kabul edin. Bu seçimlerdeki zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olarak özverili çalışmalarınızın doğal sonucu, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir kanıtıydı. Dostane Rus-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkınız için size minnettar olduğumuzu, aynı zamanda ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim.

"YENİ BAŞARILAR DİLİYORUM"

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin inşası ve Türkiye'de doğalgaz merkezinin oluşturulması başta olmak üzere planlanan ortak projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasına büyük önem veriyoruz. Devlet lideri olarak böylesine sorumlu bir faaliyette size tüm kalbimle yeni başarılar, sağlık ve esenlik diliyorum. Saygılarımla."

PAŞİNYAN'DAN TEBRİK MESAJI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesine yönelik birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."