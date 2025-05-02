Dünya Genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

(ANKARA) - Dünya genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, milyonlarca kişinin katılımıyla yürüyüşler ve mitinglerle kutlandı. Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar pek çok ülkede işçi hakları, adil ücret ve Filistin'e destek temaları öne çıktı. Fransa ve Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerde gösterilere polis müdahale ederken; ABD, Arjantin ve Tunus'ta hükümet karşıtı protestolar dikkat çekti. Japonya, Endonezya ve Arnavutluk gibi ülkelerde ise sosyal güvence ve sendikal haklara ilişkin talepler dile getirildi.

Dünya'da 1 Mayıs Emek ve dayanışma günü kutlamaları, çeşitli etkinlikler ve gösterilerle kutlandı. Avrupa'nın pek çok yerinde yürüyüşler düzenlenirken; Fransa'da polisin göstericilere yönelik müdahaleleri sırasında arbede yaşanması tepkilere yol açtı. ABD ve Arjantin'de hükümet karşıtı protestolar ses getirirken; Japonya'daki insanlar, kutlamalarda "sendikal hakların korunmasını ve hak güvencesi" talep etti. Pek çok yerde, Filistin'e destek olmak amacıyla kutlamalarda Filistin bayrağı taşındı.

Türkiye'de de 78 ilde binlerce kişinin katılımıyla çok sayıda etkinlik düzenlendi. Ancak bazı gösterilerde polis müdahalesi sonucu İstanbul'da 407 kişi gözaltına alındı.

Avrupa'da 1 Mayıs kutlamaları

Fransa'nın başkenti Paris'te de 1 Mayıs kutlamaları, çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sendikaların organize ettiği mitinglerde, emeklilik hakları, ücret artışı ve barış talepleri dile getirildi. Paris'te bazı gösterilerde polisle arbede yaşandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in Gran Via Caddesi'nde toplanan göstericiler, 1 Mayıs'ı kutlamak için Plaza Espana Meydanı7na kadar yürüdü.

İtalya'nın ulusal sendikaları da Milano'da bir araya gelerek, yürüyüş düzenledi. CGIL, CISL ve UIL sendikalarının öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, "Güvenli iş için birlik" sloganı atıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de de 1 Mayıs gösterileri, Filistin'e destek temasıyla düzenlendi.

Arnavutluk'ta, 1 Mayıs için Arnavutluk Sendikalar Birliği ve Arnavutluk Çalışma Hakları Koalisyonu tarafından başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Meydanı'nda program düzenlendi.

Arjantin ve ABD'den hükümet karşıtı protestolar

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Arjantin Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) öncülüğünde, binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi. Gösteride, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetine yönelik tepkiler dile getirilirken; CGT'den yapılan açıklamada, yürüyüş kararının 1 Mayıs'tan bir gün önce alındığı belirtildi. Gösteri sırasında katılımcılar, Arjantinli Papa Franciscus'un anısına da saygı duruşunda bulundu.

ABD'nin San Francisco ve Oakland kentlerinde, binlerce kişi, işçi ve göçmen hakları için yürüdü. Gösterilerde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikaları protesto edildi. Oakland'da Aztek dansları ve kültürel performanslar sergilendi. Houston'da da şehir merkezinde düzenlenen barışçıl protestoda, göçmen hakları ve Trump yönetiminin politikaları eleştirildi.

Japonya'dan "sendikal hakların korunması ve hak güvencesi" talebi

Endonezya'da, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun da katıldığı etkinliklerde, işçi sendikaları liderleriyle birlikte Ulusal Anıt çevresinde büyük bir gösteri düzenlendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1 Mayıs için yürüyüşler düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, "sendikal hakların korunması, barışçıl, demokratik ve tarafsız bir Japonya ideali ile yaşam ve hak güvencesi talebiyle" sloganlar attı.

Tunus'un Tunus kentinin Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan muhalefet partileri ve işçiler, ekonomik ve sosyal koşulların kötüleşmesini protesto etti.

Güney Afrika ve Rusya'dan Filistin mesajı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Komünist Partisi (KPRF) tarafından Tiyatro Meydanı'nda miting düzenlendi. Komünist Partili bazı vatandaşlar, Filistin'de yaşanan katliamlara karşı çıkmak ve bölgedeki insanlara destek olmak amacıyla Filistin bayrağı taşıdı.

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde de Güney Afrika İşçi Sendikaları Federasyonu- (SAFTU) üyesi işçiler, 1 Mayıs'ı kutlamak için protesto yürüyüşü düzenledi ve bazı vatandaşlar Filistin bayrakları taşıdı.