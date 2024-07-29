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Dr. Ekrem Teymur: 5 sene sonra tamamen farklı bir dünyada yaşıyor olacağız!

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Beylikdüzü Belediyesi ve Youthink Academy Türkiye işbirliği ile Haberler.com'un kurucusu aynı zamanda yapay zeka şirketi Keltis'in CEO'su Ekrem Teymur, Beylikdüzü Smart-B çatısı altında "Yapay Zeka ve Geleceğimiz" adlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, yapay zeka nedir, nasıl çalışır ve geleceğimizi nasıl etkileyecek konuları ele alındı.

Ekrem Teymur, yapay zekanın iş dünyasından günlük yaşantımıza kadar pek çok alanda devrim niteliğinde değişiklikler getirebileceğini belirtti. Gelecekte ekonomik, sosyal ve aile hayatında yapay zekanın rolünün nasıl olacağı üzerine değerlendirmelerde bulunan Teymur, yapay zekanın olası olumsuz etkileri üzerinde de durarak, bu tür sorunlarla nasıl başa çıkılabileceği konusunda katılımcılara önemli bilgiler verdi.

"ÇOK BÜYÜK BÜTÇELER VE DEVLET DESTEĞİ GEREKİYOR!"

Ekrem Teymur, yapay zekanın etik kullanımı ve bu teknolojinin topluma entegrasyonunun nasıl sağlanabileceği üzerine önerilerde bulundu. Teymur, yapay zekanın sunduğu fırsatların yanı sıra, toplum üzerinde yaratabileceği riskleri de şu şekilde anlattı: "Dünya yapay zeka ile ilgili gizlilik ve güvenlik açısından ulusal tehditlere maruz kalabilir. Bu tür sorunların yaşanmaması için gerekli yasal mekanizmalar kurulup, konuyla ilgili yasal düzenlemeler getirilmeli. Bizim kendi yapay zekamızı geliştirip verimli şekilde kullanabilmemiz için gerekli yatırımları yapmamız gerekiyor. Fakat bunun için çok büyük bütçeler ve en önemlisi devlet desteği gerekiyor."

Dr. Ekrem Teymur: 5 sene sonra tamamen farklı bir dünyada yaşıyor olacağız!

Dr. Ekrem Teymur: 5 sene sonra tamamen farklı bir dünyada yaşıyor olacağız!

Dr. Ekrem Teymur: 5 sene sonra tamamen farklı bir dünyada yaşıyor olacağız!

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Dünya

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