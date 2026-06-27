Türk sınırında Afgan göçmenlere şiddet: 13 yaşındaki çocuk dahil 11 kişi donarak uzuvlarını kaybetti

"Gözlerimi açtığımda iki bacağım da kesilmişti. Ellerimi kaldırdım, çok hafif geldiler. İki elim de kesilmişti. Boğazım düğümlendi, konuşamadım."

Yaşları 13 ile 25 arasında değişen 12 göçmen, BBC Afghan Forensic'e, Avrupa'ya gitmeye çalışırken Türk sınır görevlileri tarafından dövülen, soyulan ve ardından kar altında kaderlerine terk edilen 50 kişi arasında olduklarını söyledi.

Bu gruptan 13 yaşındaki Asım da dahil 11 kişi daha sonra donma nedeniyle uzuvlarını kaybetti. Beşi ise en az 20 kişinin donarak öldüğünü gördüklerini ifade etti.

Türkiye, dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelerden biri olduğu için uluslararası alanda övgü toplasa da insan haklarını izleyen kuruluşlar, ülkenin çok sayıda Afganı gerekli incelemeleri yapmadan sistematik biçimde sınır dışı ettiğini belirtiyor.

Ancak Türkiye Dışişleri Bakanlığı, BBC Afghan Forensic'e yaptığı açıklamada, ülkenin sınır güvenlik güçlerinin ulusal ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini, temel insani değerlere ve insan onuruna saygı gösterdiğini, bunun Türk kültürel ilkeleriyle de uyumlu olduğunu söyledi.

Bakanlık sözcüsü ayrıca, gözaltına alınan düzensiz göçmenlere yiyecek, su ve tıbbi yardım da dahil olmak üzere gerekli tüm desteğin sağlandığını ve "insani yardım standartlarının tavizsiz şekilde uygulandığını" ifade etti.

Bu yıl 10-20 Ocak tarihleri arasında, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü günlerde, İran sınırına en yakın Türk kenti olan ve göçmen kaçakçılığının önemli merkezlerinden biri kabul edilen Doğu Anadolu'daki Van'da yaklaşık 50 belgesiz Afgan göçmen gözaltına alındı.

Yirmi bir yaşındaki Şahsavar, kaçakçıların yardımıyla dördüncü denemesinde karlı İran sınırını geçtiğini ama Van'a girer girmez gözaltına alındığını söylüyor.

Şahsavar'a göre çok öfkeli olan Türk polisi göçmenleri sıraya dizdi ve dövmeye başladı:

"Bizi ağır şekilde dövdükten sonra, birkaç gece boyunca üzerimize kar yağan bir depoda tuttular. Günde sadece bir kez su ve kuru ekmek verdiler."

Nangarhar vilayetinden 23 yaşındaki Alavaldin de yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Hava çok soğuktu. "Bize yemek vermediler. Bizi ağır işlerde çalışmaya zorladılar. Odun taşımak ve kar temizlemek zorundaydık."

Alavaldin, ailesiyle ya da kendisini Avrupa'ya götürme sözü veren kaçakçılarla hiçbir şekilde iletişim kuramadığını da ekliyor.

BBC Afghan Forensic'e konuşan 12 kişinin neredeyse tamamı, 25 Ocak'ta dışarı çıkarıldıklarını ve demir çubuklarla dövüldüklerini anlatıyor.

Alavaldin kıyafetsiz ve elleri bağlı şekilde, karın üzerinde yüzüstü sürünerek bir tepeye doğru ilerlemeye zorlandıklarını söylüyor:

"Türk sınır güçlerinin dayakları nedeniyle bazı insanların kafaları yarılmıştı ve omuzlarından aşağı kan akıyordu."

Şahsavar ise bazı kişilerin gördükleri şiddet nedeniyle ellerini kullanamaz hale geldiğini söylüyor.

"Üzerimizde sadece bir pantolon bıraktılar.

"Ayakkabılarımızı ve çoraplarımızı da aldılar. Sonra bizi sekizer kişilik gruplar halinde İran yönüne doğru farklı noktalarda serbest bıraktılar."

O gece şiddetli tipi vardı. Yoğun kar yağışı nedeniyle neredeyse hiçbir şey görünmüyordu:

"Patikalar karla kapanmıştı. Hangi yöne gitmemiz gerektiğini ya da orada kalırsak hayatta kalıp kalamayacağımızı bilmiyorduk."

Daha sonra gruplarındaki Daniyal adlı bir çocuğun daha en başta karda yönünü kaybettiğini ve kısa süre sonra öldüğünü öğrendiler.

Şahsavar ise açlık ve aşırı soğuk nedeniyle tükenmiş halde büyük bir kayanın yanına sığındığını anlatıyor.

Kısa süre sonra elleri tamamen donmuş iki çocuk, Ahmet ve Asım de yanına geliyor.

"Sabah olunca Asım yürümeye devam etti" diyor Şahsavar. "Ama biz o kadar donmuştuk ki konuşamıyorduk bile."

"Ahmet kollarımın arasında yatıyordu. Bir süre sonra nefes almayı bıraktığını fark ettim."

Bir ay sonra sosyal medyada paylaşılan bir videoda Asım'in karlar içinde bulunduğu görülüyor. Üzeri ıslak, donmuş ve üzerinde havaya uygun olmayan kıyafetler var.

Kurtarma ekibi ona yalnız olup olmadığını sorduğunda, konuşamayacak kadar üşüdüğü için eliyle bir yönü işaret ediyor.

Şahsavar'a göre, Asım'ın kayanın bulunduğu yeri gösteren bu basit hareketi, kendi hayatını kurtarıyor.

Ancak BBC Afghan Forensic'e konuşan 12 kişiye göre yaşadıkları çile burada bitmedi, İran'da da hastaneye kabul edilmediler.

Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği, 29 Ocak'ta İran-Türkiye sınırında aşırı soğukta mahsur kalan bazı Afgan göçmenlerin kimliklerinin belirlenmesi ve sağlık durumlarının iyileştirilmesi için acil girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Dört gün sonra bu kişiler kara yoluyla Afganistan'ın Herat vilayetine, oradan da tedavi için başkent Kabil'e götürüldü.

Ancak o zamana kadar Şahsavar da dahil 11 kişinin donan uzuvları vücutlarını karartmaya başlamıştı.

Şahsavar ellerindeki ve ayaklarındaki kemiklerin giderek koyulaştığını, tüm vücudunun kaşınmaya başladığını anlatıyor.

Kabil'deki hastaneye ulaştıklarında babası ve ağabeyi bir belge imzaladıktan sonra ameliyata alındı. Burada iki bacağı ve iki eli kesildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'ne (NHS) göre donma vakaları hızlı müdahale ile tedavi edilebilir.

Ancak bu 11 kişi için müdahale çok geç geldi.

Van Barosu İnsan Hakları Merkezi Göç ve İltica Komisyonu Başkanı Şafak Bozkurt, BBC Afghan Forensic'e yaptığı açıklamada, "Bu iddialarla ilgili bize ulaşan herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak bölgede geri itme vakaları yaşanıyor. Hipotermi vakalarının meydana geldiğini de biliyoruz" dedi.

Türkiye'de yaşayan aktivist Zakira Hikmat ise Afgan göçmenlerin, Taliban'ın 2021'de Kabil'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana her yıl birkaç kez benzer olayları dile getirdiğini söylüyor.

Hikmat'a göre sınırdaki güvenlik önlemlerinin artırılması, göçmenleri ülkeye giriş için çok daha tehlikeli güzergahlara yöneltti:

"İlkbaharın gelmesi ve karların erimesiyle bu kişilerin cesetleri köylüler ve çobanlar tarafından bulunuyor, ardından güvenlik güçlerine haber veriliyor."

Van'da yaşayan göçmen hakları aktivisti Mahmut Keçen ise Afganların Türkiye'ye düzensiz girişte en sık kullandığı dağlık bölgelerin, "olumsuz hava koşulları, aşırı soğuk, yaralanma ve kaçakçıların istismarı gibi ciddi riskler taşıdığını" söylüyor.

Keçen, Van ve çevresindeki İran-Türkiye sınırında, kötü muamele, geri itme, iltica prosedürlerine erişimin engellenmesi ve zorla geri gönderilmeye ilişkin iddialarda bulunan Afganlar ve diğer göçmenlerle ilgili çok sayıda vaka üzerinde çalıştığını belirtiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Ekim 2021 ve Kasım 2022'de yayımladığı raporlarda, Afgan sığınmacıların dövüldüğü, iltica başvurularına erişimlerinin engellendiği ve Türk askerleri tarafından yargı süreci işletilmeden İran'a geri itildikleri yönündeki iddialara yer vermişti.

Uluslararası Af Örgütü ise 2022 yılında yayımladığı bir raporda Afgan erkek, kadın ve çocukların hukuka aykırı şekilde geri gönderildiğini yazdı.

"Bize insan gibi davranmıyorlar" başlıklı raporda İran ve Türkiye'deki yetkililerin Afganlara yönelik ateş açma, keyfi gözaltı, işkence ve diğer kötü muamele vakaları da belgelendi.

Ancak Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü BBC Afghan Forensic'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür dayanaksız iddialar, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadeledeki başarılı çalışmalarına haksız yere gölge düşürmektedir.

"Göç güzergahı üzerindeki jeopolitik konumu ve önemli sayıda göçmen ile mülteciye ev sahipliği yapması nedeniyle Türkiye, medeniyet değerleriyle uyumlu, insan odaklı ve sürdürülebilir bir göç yönetim sistemi uygulamayı hedeflemektedir. Bu sistem güvenlik ile özgürlük arasında denge kurmaktadır.

"Bu hedef doğrultusunda Türkiye, uluslararası hukuk, insan hakları ilkeleri ve kamu güvenliği arasında denge gözeten bir anlayışla düzensiz göçle etkin biçimde mücadele etmektedir.

"Türkiye, İran ile olan 560 kilometrelik sınırını keşif ve gözetleme ekipmanları kullanarak 24 saat esasına göre izlemekte ve sınırdaki tüm olayları kayıt altına almaktadır.

"Türkiye'nin etkili tedbirleri ve düzensiz göçle başarılı mücadelesi sayesinde Avrupa Birliği'ne yönelik düzensiz göç akışları neredeyse tamamen durdurulmuştur."

BBC Afghan Forensic, iddialarla ilgili İran makamlarından da görüş istedi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .