Donald Trump'tan şaşkınlık yaratan Alcatraz açıklaması: Film yapımcısı olmam gerekiyordu

ABD Başkanı Donald Trump, bir dönem dünyanın en ünlü hapishanelerinden biri olan Alcatraz'ı yeniden faaliyete açma planını duyurdu.

"Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na, Alcatraz'ın onarılıp genişletilerek, "en azılı suçlular" için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini belirtti.

ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Açıklamanın ardından Trump, Alcatraz hapishanesini yeniden açmaya karar vermesinin nedenini açıkladı.Trump, kararının arkasında film endüstrisinden ilham olduğunu söyledi.

"FİLM YAPIMCISI OLMAM GEREKİYORDU"

Trump, "Sanırım film yapımcısı olmam gerekiyordu. Film yapımıyla başlarsak, bu iş orada biter," ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKENİN BUNA İHTİYACI VARDI"

Alcatraz'ın ABD için güçlü bir "hukuk ve düzen" simgesi olduğunu savunan Trump, "Alcatraz çok güçlü, çok etkili bir şeyi temsil ediyor. Hukuk ve düzen açısından bu ülkenin buna ihtiyacı var" dedi.

"KÖPEK BALIĞI ISIRIKLARI VARDI"

Trump, Alcatraz'ın şu anda müze olarak kullanıldığını hatırlatarak, "Birçok insan ziyaret ediyor. Dünyanın en tehlikeli suçlularına ev sahipliği yaptı ve kimse oradan kaçamadı. Bir kişi neredeyse başardı ama onun kıyafetlerini paramparça buldular. Köpekbalığı ısırıkları vardı"

ABD lideri Trump'ın bu sözleri ise büyük şaşkınlık yarattı.