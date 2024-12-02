Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek

ABD'de başkan seçilen Donald Trump Gazze ile ilgili açıklama yaptı. Göreve başlayacağı 20 Ocak'ı işaret eden Trump, "Gazze'deki rehineler 20 Ocak'tan önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme dönecek." ifadelerini kullandı.

TRUMP: 20 OCAK'TAN ÖNCE REHİNELER SERBEST KALMAZSA ORTA DOĞU CEHENNEME DÖNER

ABD Başkanlık seçimlerinde Kamala Haris'i mağlup ederek yeniden başkan seçilen Donald Trump, Orta Doğu'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazze'deki İsrailli esirler hakkında konuşan Trump, "Herkes insanlık dışı bir biçimde rehine tutulan İsraillilerden bahsediyor. Herkes konuşuyor ama harekete geçen yok. Size şu gerçeği bildireyim ki eğer rehineler 20 Ocak 2025'ten önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme döner. Bu bedeli Orta Doğu'daki herkes öder, özellikle de bu suçu işleyenler. Bu işten sorumlu olanlar Amerikan tarihinde görülmedik şekilde çok sert vurulacak. Rehineleri derhâl serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN EŞİ İLE GÖRÜŞTÜ

Trump bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüştü. Trump'ın söz konusu açıklamasının bu görüşmeden sonra gelmesi dikkat çekti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 429 Filistinli öldü, 105 bin 250 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

2023'TE ESİRLER SERBEST BIRAKILMIŞTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.