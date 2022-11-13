Doğumdan hemen sonra kocasıyla ilişkiye giren kadın, doktora gittiğinde duyduklarına inanamadı

Lorena Hinnawi adlı TikTok fenomeni kadın, oğlunu dünyaya getirmesinin hemen ardından kocasıyla yaşadığı ilişkiden hamile kaldığını belirtti. Doktora gittiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığı anlatan Hinnawi'ye, "Ne bu acele, inanılmaz" gibi yorumlar geldi. Ancak genç kadın, bebeklerini ikiz gibi büyüttüğünü ve pişmanlık duymadığını dile getirdi.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi olan fenomen Lorena Hinnawi, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İlk olarak oğluna hamile kaldığını belirten Hinnawi doğum yaptıktan sonra kocasıyla ilişki yaşadı.

YENİDEN HAMİLE KALDI

Genç kadın kocasıyla bu ilişkisinden hamile kaldı. Doktora gittiğinde müjdeli haberi alan Lorena Hinnawi ve eşi olayın şokunu atlattıktan sonra yeniden bir hamilelik sürecine adım attı.

9 AY SONRA DA KIZINI DÜNYAYA GETİRDİ

Lorena Hinnawi oğlunun doğmasının üzerinden sadece 9 ay geçmesinin ardından bu kez de kızını kucağına aldı. Genç kadının sosyal medya hesabından bu olayı anlatması takipçilerinde de şaşkınlıkla karşılandı. Hinnawi'ye "Ne bu acele, inanılmaz" gibi yorumlar geldi. Ancak genç kadın, pişmanlık duymadığını dile getirdi.